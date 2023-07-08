-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

نحو إلغاء التأشيرات بين الجزائر وإيران

الشروق أونلاين
  • 392
  • 0
نحو إلغاء التأشيرات بين الجزائر وإيران
ح.م
عطاف مع نظيره الإيراني

من المقرر الاتفاق بين الجزائر وإيران على طريقة لتبادل إلغاء التأشيرات بالكامل بين البلدين، حسب ما أكده وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان يوم السبت.

عبداللهيان قال في تصريح لوسائل الإعلام عقب مباحثات مطوّلة مع نظيره الجزائري أحمد عطاف الذي يزور البلاد:”من المقرر أن يتم الاتفاق الثنائي على طريقة إلغاء التأشيرات السياسية في خطوة أولى، ثم التأشيرات العادية”.

وسيتم تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين الجانبين لمتابعة ملف التأشيرات، يضيف الوزير الإيراني. مؤكدا أن “العلاقات بين البلدين تسير على المسار الصحيح”.

من جهة أخرى، تحدّث الوزير عن “دور الجزائر البنّاء في القضايا الإقليمية”. حيث أشار إلى أن البلاد “لم تسمح لمراقب الكيان الصهيوني بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، كما انها دعمت فلسطين دائما”.

كما لمّح عبد اللهيان إلى إمكانية مشاركة الرئيس الإيراني في اجتماع قادة منتدى مصدري الغاز في الجزائر، وقال إن المناسبة ستكون “فرصة جيدة للمشاورات الدبلوماسية بين البلدين”.

مقالات ذات صلة
العدالة تنظر في إحدى أكبر قضايا الفساد بوهران

العدالة تنظر في إحدى أكبر قضايا الفساد بوهران

عطاف يتباحث مع وزراء خارجية 4 دول

عطاف يتباحث مع وزراء خارجية 4 دول

سفارة الجزائر بسويسرا تسترجع بندقية تعود إلى القرن التاسع عشر

سفارة الجزائر بسويسرا تسترجع بندقية تعود إلى القرن التاسع عشر

الجزائر تنضم رسميا للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين

الجزائر تنضم رسميا للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين

حرب معلنة تحُاك ضد الجزائر

حرب معلنة تحُاك ضد الجزائر

الإعدام لسفاح غليزان في قضية قتل طفل

الإعدام لسفاح غليزان في قضية قتل طفل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد