نحو إلغاء التأشيرات بين الجزائر وإيران

من المقرر الاتفاق بين الجزائر وإيران على طريقة لتبادل إلغاء التأشيرات بالكامل بين البلدين، حسب ما أكده وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان يوم السبت.

عبداللهيان قال في تصريح لوسائل الإعلام عقب مباحثات مطوّلة مع نظيره الجزائري أحمد عطاف الذي يزور البلاد:”من المقرر أن يتم الاتفاق الثنائي على طريقة إلغاء التأشيرات السياسية في خطوة أولى، ثم التأشيرات العادية”.

وسيتم تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين الجانبين لمتابعة ملف التأشيرات، يضيف الوزير الإيراني. مؤكدا أن “العلاقات بين البلدين تسير على المسار الصحيح”.

من جهة أخرى، تحدّث الوزير عن “دور الجزائر البنّاء في القضايا الإقليمية”. حيث أشار إلى أن البلاد “لم تسمح لمراقب الكيان الصهيوني بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، كما انها دعمت فلسطين دائما”.

كما لمّح عبد اللهيان إلى إمكانية مشاركة الرئيس الإيراني في اجتماع قادة منتدى مصدري الغاز في الجزائر، وقال إن المناسبة ستكون “فرصة جيدة للمشاورات الدبلوماسية بين البلدين”.