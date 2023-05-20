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رياضة

نحو تسريح اللاعب بلفوضيل من نادي الغرافة

الشروق الرياضي
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نحو تسريح اللاعب بلفوضيل من نادي الغرافة

قالت مصادر صحفية أن  نادي الغرافة القطري قرر تسريح الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل عن الموسم القادم، والإبقاء على الثنائي الجزائري ياسين براهيمي الذي ارتبط اسمه خلال نهاية الموسم بالعودة لنادي الريان، ومهدي تاهرات الذي التحق بصفوفه عام 2021..

نافية الإشاعات التي راجت حول تسريحه من الفريق خلال الفترة المقبلة، وسجل بلفوضيل مشاركته بألوان قميص الغرافة هذا الموسم وسجل ستة أهداف في 18 مباراة، منها هدف من ركلة جزاء، ولم تشفع الأرقام التي سجلها الهروب من انتقادات الجماهير.

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