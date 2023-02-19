نحو تصنيع منتوجات “ديكاثلون” للألبسة الرياضية في الجزائر

وقّعت المؤسسة الجزائرية للصناعات النسيجية “TAYAL” يوم الأحد، اتفاقية تعاون مع علامة الألبسة الرياضية ” DECATHLON “، بمقر وزارة الصناعة.

وحسب ما ذكره بيان لوزارة الصناعة، ستخصص TAYAL بموجب هذه الاتفاقية، إحدى وحداتها لتصميم وإنتاج منتجات DECATHLON تحت وسم “MADE IN BLADI BY DECATHLON & TAYAL”.

وسيتم إنتاج 1 مليون قطعة سنة 2023 و2 مليون قطعة سنة 2023 من هذه العلامة للألبسة الرياضية، بحيث يوجّه 20 بالمائة منها للتصدير نحو الدول الإفريقية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح وزير الصناعة أحمد زغدار أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج ضمن استراتيجية الانفتاح على الأسواق الخارجية وتنويع الصادرات.

كما يترجم الاتفاق “إرادة كل من ” TAYAL” و” DECATHLON “ للعمل سويا. مؤكدا “الأهمية البالغة التي يوليها قطاعه لتطوير فرع النسيج”.