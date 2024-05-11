نحو تنقل ماندي إلى الدوري السعودي ومزاملة نيمار في نادي الهلال

ينتهي عقده سنة 2025

كشفت تقارير صحفية، أن الدولي الجزائري عيسى ماندي لاعب فريق فياريال الإسباني، يفكر جديًا في الانتقال إلى دوري روشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عيسى ماندي سوف ينتهي عقده مع فياريال في صيف عام 2025، لذلك لا يمكنه الرحيل إلى دوري روشن إلا بموافقة ناديه الذي ما زال يبحث عن بديلا له.

وقالت تقارير صحفية إن الأندية السعودية مازالت تسعى لتعزيز وتدعيم صفوف فرقها، ومن بينها عدد كبير من اللاعبين منهم أربعة دوليين جزائريين وهم أدم وناس، بغداد بونجاح، اسماعيل بن ناصر وحسام عوار وآخرهم عيسى ماندي، الذي يفكر جدًيا في الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين، حيث يرغب من جديد للعودة إلى سابق مستواه، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “أفريكا سبور”.

وأضافت الصحيفة أن ماندي يرغب في الذهاب إلى فريق قوي ينافس على البطولات، من أجل العودة من جديد لتمثيل الخضر بشكل أساسي،عقب جلوسه احتياطًيا على مقاعد البدلاء داخل فريق فيلاريال الإسباني، حيث تحدثت نفس المصادر أن الهلال السعودي الذي يلعب له نيمار في طريقه لضم الدولي الجزائري.

جدير بالذكر، أن “محارب الصحراء” سينتهي عقده مع نادي فياريال الإسباني في صيف عام 2025، حيث انتقل الدولي الجزائري إلى النادي الإسباني قادًما من فريق بيتيس صيف عام 2021، وتوج من قبل مع “الخضر” ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019 والتي أقيمت في مصر.

علما أن الدوري السعودي يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين، على غرار المتألق، رياض محرز الذي فضل ترك البطولة الإنجليزية، والتنقل إلى السعودية، إضافة إلى أمير سعيود، وسفيان بن دبكة، والحارس مصطفى زغبة في ضمك السعودي، والمدرب المخضرم نور الدين زكري الذي يشرف منذ أسابيع على نادي الأخدود.