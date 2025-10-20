نحو شراكة استراتيجية بين الإعلام والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

أكد سمير بورحيل رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الإثنين، أن اليوم التكويني الموجه لفائدة الصحفيين يشكل خطوة أولى نحو شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير برامج تكوين مستمرة للإعلاميين، قصد تمكينهم من أدوات قانونية وممارسات مهنية تضمن التوازن بين الحق في المعلومة وواجب احترام الحياة الخاصة للأفراد.

وأبرز رئيس السلطة خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة تنظيم اليوم التكويني بالتعاون مع وزارة الاتصال، أهمية هذا اللقاء في نشر ثقافة حماية المعطيات الشخصية وترسيخها لدى الرأي العام، مشيدًا بدور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بهذه القضية الحيوية.

وثمّن رئيس السلطة التعاون البنّاء مع وزارة الاتصال، معبّرًا عن شكره لوزير الاتصال بوعمامة زهير على دعمه لهذا المسعى وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاحه، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس إدراك القطاع لأهمية التكوين في مجال حماية المعطيات الشخصية والتحديات التي يطرحها التطور التكنولوجي السريع.

وأشار إلى أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لم تعد مجرد مسألة إدارية أو تقنية، بل أصبحت قضية تمس مختلف شرائح المجتمع لما تمثله من ارتباط مباشر بالحريات الفردية والكرامة الإنسانية، داعيًا الصحفيين إلى الاضطلاع بدورهم المحوري في نشر ثقافة احترام الخصوصية والالتزام بالمبادئ القانونية والأخلاقية أثناء ممارسة مهامهم الإعلامية.

كما أوضح أن التحول الرقمي العالمي وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي جعلا المعطيات الشخصية عرضة للتداول على نطاق واسع، مما يفرض مسؤولية جماعية في حمايتها، مشيرًا إلى أن القانون 18-07 المعدل والمتمم كرس حماية هذا الحق الإنساني الأصيل، ووضع الضمانات القانونية الكفيلة بصون الحياة الخاصة للأفراد أثناء معالجة بياناتهم.

وأكد أن إنشاء السلطة الوطنية لدى رئاسة الجمهورية، وفقًا للمادة 22 من هذا القانون، يجسد التزام الدولة الجزائرية، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، بضمان استقلالية الهيئة المكلفة بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف أن التحديات المتزايدة في ظل التطور الرقمي وتنامي استخدام المنصات الإلكترونية وبرمجيات تحليل البيانات الكبرى تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الإعلامية والهيئات المختصة، مشددًا على أن الصحافي أصبح فاعلًا رقميًا أساسيًا يتعامل يوميًا مع كم هائل من المعلومات الحساسة، ما يجعله شريكًا رئيسيًا في تكريس السلوك المهني المسؤول واحترام خصوصية الأفراد.

واختتم رئيس السلطة كلمته بالتأكيد على أن حماية المعطيات الشخصية لا تتحقق عبر النصوص القانونية وحدها، بل تحتاج إلى ترسيخ ثقافة مجتمعية عبر إعلام مهني ملتزم يسهم في نشر الوعي واحترام الحياة الخاصة، متوجهًا بالشكر للحضور ومتمنيًا أن تسهم مخرجات هذا اليوم التكويني في دعم مسار إعلام وطني مسؤول وواعٍ بقضايا حماية المعطيات الشخصية.