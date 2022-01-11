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اقتصاد

نحو شراكة جزائرية مصرية في مجال الموارد المائية

الشروق أونلاين
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نحو شراكة جزائرية مصرية في مجال الموارد المائية
جانب من اللقاء

استقبل وزير الموارد المائية،كريم حسني، الاثنين، سفير جمهورية مصر بالجزائر، مختار جميل توفيق وريدة، حيث تباحث الطرفان حول إمكانية إقامة شراكة في مجال الموارد المائية.

وحسب بيان للوزارة فقد  “إستقبل وزير الموارد المائية كريم حسني، الاثنين، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، السيد مختار جميل توفيق وريدة،طلبا منه، حيث تناول الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر ومصر في مجال الموارد المائية”.

وأوضح “خلال هذا اللقاء إستعرض السيد الوزير التحديات الجديدة التي تواجهها بلادنا في ظل التغيرات المناخية التي تحتم علينا التوجه نحو حشد أكثر للموارد المائية غير التقليدية وبالأخص تحلية مياه البحر”.

وأضاف “في هذا السياق، نوه الطرفان بأهمية ترقية التعاون في مجال تحلية مياه البحر الذي يشكل خيارا إستراتجيا على المديين القصير والمتوسط لكلا البلدين.”

وتابع إنه تم “التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات إستخدام وإدارة الموارد المائية غير التقليدية والتكوين بين مؤسسات البلدين المكلفة بقطاع المياه، بالإضافة إلى إمكانية إقامة شراكة على مستوى المؤسسات قصد الاستثمار على المستوى الإفريقي من خلال دراسة إمكانية إنشاء شركة متخصصة في تجهيزات الري”.

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