نحو فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الجزائرية في السوق الروسية

رزيق يستقبل وزير حكومة موسكو

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، 30 أفريل، بمقر الوزارة، وزير حكومة موسكو، سيرقاي تشيريومين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، بحث الطرفان خلال اللقاء “سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر ومدينة موسكو، لاسيما في مجالات ترقية الصادرات وتطوير المبادلات التجارية خارج قطاع المحروقات، بما يعكس الإرادة المشتركة للجانبين في الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع.”

كما تم الطرق إلى فرص إقامة شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.

وأكد الجانبان على أهمية تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة من شأنها دعم التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الجزائرية في السوق الروسية.