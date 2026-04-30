إدارة الموقع
اقتصاد
رزيق يستقبل وزير حكومة موسكو

نحو فتح آفاق جديدة أمام المنتجات الجزائرية في السوق الروسية

الشروق أونلاين
  • 117
  • 0
وزارة التجارة الخارجية (شبكات)
جانب من اللقاء.

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، 30 أفريل، بمقر الوزارة، وزير حكومة موسكو، سيرقاي تشيريومين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، بحث الطرفان خلال اللقاء “سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر ومدينة موسكو، لاسيما في مجالات ترقية الصادرات وتطوير المبادلات التجارية خارج قطاع المحروقات، بما يعكس الإرادة المشتركة للجانبين في الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع.”

كما تم الطرق إلى فرص إقامة شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.

وأكد الجانبان على أهمية تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة من شأنها دعم التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الجزائرية في السوق الروسية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد