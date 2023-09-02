نحو مغادرة رياض بن عياد للترجي التونسي

من أجل جلب لاعب برازيلي للفريق

من المنتظر أن يفسخ نادي الترجي الرياضي التونسي عقد اللاعب الجزائري، رياض بن عياد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل أن يتمكّن من قيد المهاجم البرازيلي الجديد رودريغو رودريغاز، قبل بداية خوض مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2023-24.

وأوضح موقع “وين وين”، أنّ إدارة الفريق التونسي تحاول إقناع بن عياد من أجل إنهاء عقده بالتراضي ولكن اللاعب رافض تمامًا، كما أنها تحاول في الوقت ذاته ومن أجل نفس الهدف مع الجناح الأردني، محمد فيصل أبو زريق “شرارة”، لكن بدوره، يتمسك بفرصة الاستمرار مع الترجي.

وبحسب المصادر ذاتها، رفض بن عياد، في البداية، كل الحلول التي عرضها مسؤولو الترجي وتمسّك بالحصول على قيمة عقده كاملة، مؤكدًا أنه تعرض للإصابة بقميص نادي “باب سويقة”، وأنه تحت أمر النادي حتى نهاية عقده، وفي حال إصرار النادي على فسخ تعاقده، فإنه لن يقبل بأي حل سوى الحصول على قيمة العقد بالكامل.

وأضافت أنه وبعد الكثير من المفاوضات، على الأغلب، أنه رحّب بفكرة فسخ العقد، شرط الحصول على جميع مستحقاته المالية الباقية في ذمة النادي مع ضمان حصوله على مبلغ مالي إضافي.

وكان بن عياد قد انضم إلى الترجي صيف 2022، قادمًا من نادي بارادو الجزائري، بعقد يمتد لثلاثة مواسم؛ أي حتى شهر جوان 2025، في صفقة تصل قيمتها إلى 400 ألف يورو، حسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، لكنه لم يشارك مع الفريق إلا في 25 مباراة في جميع المسابقات؛ بسبب تعرضه للإصابة على مستوى الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه ضد النجم الساحلي في أفريل الماضي.