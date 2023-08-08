نداء للشرطة حول متّهم بالنصب على الجمهور

وجّهت مصالح أمن ولاية الجزائر يوم الثلاثاء، نداء بخصوص متّهم في عدة قضايا تتعلق بالنصب على الجمهور.

وحسب ما جاء في النداء الذي تضمّن صورة المتّهم، فإن الأمر يتعلق بالمدعو “ل.ع” المشتبه فيه من قبل فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد.

ودعت مصالح الأمن “كل شخص يكون قد وقع ضحية للمتّهم، بالتوجه إلى مقر فرقة الشرطة القضائية المذكورة. أو أي مقر للشرطة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

وتسمح المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية لضباط الشرطة القضائية، بنشر صور أو إشعارات تخصّ أشخاصا يجري البحث عنهم. بناء على رخصة من وكيل الجمهورية.