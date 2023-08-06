بعضها محل بحث من الأنتربول.. الشرطة تحجز 16 سيارة

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، الأسبوع الماضي، من تفكيك مجموعة إجرامية متكونة من 8 أشخاص، وإسترجاع 16 مركبة، بعضها محل بحث من طرف الأنتربول.

وحسب بيان للشرطة، فقد أسفرت التحريات المعمقة في تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم وتوقيفهم على مستوى ولايات الجزائر العاصمة، تيزي وزو وسطيف، مع ضبط واسترجاع ملفات قاعدية مزورة و438 مليون سنتيم.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، يوم 2023/08/03، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد وارتكاب جنح، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية.

كما وجهت لهم تهم طمس مواصفات تقنية وقانونية في هيكل مركبة ووضعها للسير بمواصفات غير مطابقة، إساءة استعمال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، التهريب الدولي للمركبات، المساس بأنظمة المعالجة الآلية وتبييض الأموال.