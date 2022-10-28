نذير العرباوي : نفند قطعيًا مشاركة الصحراء الغربية في أشغال قمة الجزائر

فند الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير نذير العرباوي، الجمعة، الادعاءات التي يتم الترويج لها بخصوص مشاركة الجمهورية الصحراوية العربية، في أشغال القمة العربية التي ستنعقد يومي 1 و2 نوفمبر بالجزائر.

وقال العرباوي ان “الجمهورية العربية الصحراوية ليست عضوا في الجامعة العربية وبالتالي الرئيس إبراهيم غالي ليس معنيا بأشغال قمة الجزائر”.

وتابع السفير نذير العرباوي “من يروح لهذه الأخبار المغلوطة والمغرضة يريد التشويش على اشغال القمة”، معتبرا ان بوادر نجاح القمة العربية بدأت تقلق أطرافا تشوش على الجزائر.