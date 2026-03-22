نزع سلاح حماس على طاولة مجلس السلام

وقال مصدران إن مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب قدم مقترحا مكتوبا إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حول كيفية إلقائها أسلحتها، وهي خطوة ‌رفضت الحركة اتخاذها حتى الآن، بينما يسعى ترامب للمضي قدما في خطته بشأن مستقبل غزة.

وقال أحد المصدرين إن الاقتراح، الذي كانت مؤسسة إن.بي.آر الإعلامية أول من أورده، قُدم إلى حماس خلال اجتماعات عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي. وذكر المصدران المطلعان أن المحادثات حضرها نيكولاي ملادينوف ​وأرييه لايتستون.

وترجح مصادر مقربة من حماس أن ترفض الحركة التخلي عن بنادقها خوفا من هجمات الجماعات المسلحة المعادية لها في غزة والتي يحظى بعضها بدعم من إسرائيل. وتبادلت حماس وتلك الجماعات شن هجمات مميتة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول.

ورفض بعض كبار المسؤولين في حماس رفضا قاطعا أي نزع للسلاح خلال الأشهر القليلة الماضية.