-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نزهة في هولندا مدفوعة التكاليف كلّفت “الخضر” هزيمة بِرُباعية!

علي بهلولي
  • 666
  • 0
نزهة في هولندا مدفوعة التكاليف كلّفت “الخضر” هزيمة بِرُباعية!
الأرشيف
الأخضر بلومي.

قبل المباراة الودّية لِهذا الأربعاء بِمدينة روتردام، سبق للمنتخبَين الوطني الجزائري والهولندي لِكرة القدم أن واجها بعضهما البعض في مباراة رسمية.

حدث ذلك بِنفس المدينة الهولندية، منذ 37 سنة خلت، وبِالضّبط في السابع من جانفي 1989.

الأمر يتعلّق هنا بِالجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم لِكرة القدم داخل القاعة. في أوّل نسخة نظّمتها “الفيفا” بِهولندا.

وتُجرى هذه الرياضة داخل القاعة وليس في الملعب، ويُشرف على تسييرها وتنظيمها الاتحاد الدولي لِكرة القدم (الفيفا)، مثلما هو الشأن لِكرة القدم الشاطئية.

حضر المنتخب الوطني رفقة 15 فريقا من أرجاء المعمورة، بِقائمة تضم 13 لاعبا، وفقا للوائح المنافسة آنذاك. تحت إشراف المدرب الرّاحل عمّار روّاي.

خسر “الخضر” أمام هولندا بِنتيجة (1-4)، وسجّل الهدف الوحيد مدافع اتحاد جامعة عنابة عبد الرحمان دحنون (الصورة الثانية والأخيرة المدرجة).

والظاهر أن الطبعة الأولى بدأت بِشكل ارتجالي، في زمن لم يكن فيه أهل الكرة يعرفون ما يُسمّى اليوم بـ “أجندة الفيفا” أو”نافذة” أو”أسبوع” للمقابلات الدولية. بِدليل أن اتحاد الكرة الجزائري أرسل 13 لاعبا إلى هولندا، لِخوض مونديال كرة القدم داخل القاعة ما بين الـ 5 والـ 15 من جانفي 1989، وفي تلك الفترة (الشهر)، كان منتخب الأكابر تنتظره أربع مقابلات بِرسم دور المجموعات لِتصفيات مونديال إيطاليا 1990! في فوج ضمّ أيضا فرق كوت ديفوار وليبيا وزيمبابوي.

من زاوية أخرى، بدا وأن “الفاف” شاركت في هذه المنافسة لِعدم وجود التصفيات، وبـ “دعوة كريمة” (تبريرا لِحضور الزردات!) من الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأرسلت فرقة من “السيّاح” إلى بلد “البرتقالة الميكانيكية”، يقودهم الأخضر بلومي، رفقة مصطفى بوكار وعبد الحفيظ تاسفاوت (جمعية وهران) وعميروش لعليلي (فاز بكأس الجمهورية مع اتحاد العاصمة في عام 1988)، وغيرهم.

وحتى يُثْبَت أن المشاركة كانت مجرّد “نزهة” مدفوعة التكاليف، فقد خسر “الخضر” أيضا أمام الباراغواي بـ (0-5) والدانمارك (4-8). ثم عادوا إلى البيت يجرّون أذيال الخيبة!

مقالات ذات صلة
بيتكوفيتش يتفادى ضبط الهدف من خوض المونديال

بيتكوفيتش يتفادى ضبط الهدف من خوض المونديال

هذا اللاعب سيخلف بلومي وصايفي وفغولي

هذا اللاعب سيخلف بلومي وصايفي وفغولي

البرازيل تستعد للمونديال بفوز ساحق على بنما

البرازيل تستعد للمونديال بفوز ساحق على بنما

هذا اللاعب الجزائري لن يخوض المونديال رغم استدعائه

هذا اللاعب الجزائري لن يخوض المونديال رغم استدعائه

“الخضر” بين طموحات 2014 وتخوفات سيناريو 2010

“الخضر” بين طموحات 2014 وتخوفات سيناريو 2010

هل دُفع بونجاح دفعًا إلى “التقاعد”؟

هل دُفع بونجاح دفعًا إلى “التقاعد”؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد