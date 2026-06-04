-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
عقب استئناف العدوان الصهيوني على لبنان

نزوح 200 ألف شخص من الضاحية الجنوبية لبيروت

الشروق أونلاين
  • 36
  • 0
نزوح 200 ألف شخص من الضاحية الجنوبية لبيروت
ح.م
العدوان على لبنان

نزح ما يزيد عن 200 ألف شخص منازلهم في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. عقب استئناف الاحتلال الصهيوني عدوانه على البلاد منذ مطلع الشهر الجاري.

وأبدت الأمم المتحدة يوم الخميس في بيان، قلقا بالغا إزاء استمرار الأعمال العدائية في لبنان. وقالت إن “الناس هناك يٌجبرون على مغادرة منازلهم بحثا عن الأمان”.

“ففي بيروت وحدها، نزح ما يُقدّر بنحو 200 ألف شخص من الضواحي الجنوبية. بعد أمر الإخلاء الصادر عن الجيش الإسرائيلي في الأول من جوان”، يوضح المصدر.

ونقلت المنظمة عن السلطات المحلية، أن 30 ألف عائلة غادرت منازلها في المحافظة الجنوبية، و4 آلاف عائلة في النبطية. جراء عودة العدوان في الأيام الأخيرة.

من جهتها، رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، 70 انتهاكا للمجال الجوي اللبناني من قبل الاحتلال، منذ 1 جوان. إلى جانب 24 غارة جوية، وهجوم صاروخي من مروحية.

كما رصدت اليونيفيل 21 عملية إطلاق مقذوفات من قبل حزب الله اللبناني نحو شمال فلسطين المحتلة. مقابل 826 مقذوفا أُطلقت من مواقع جيش الاحتلال.

مقالات ذات صلة
“أردوغان أفشل خطة سرية لإسقاط النظام الإيراني”.. كيف؟

“أردوغان أفشل خطة سرية لإسقاط النظام الإيراني”.. كيف؟

“العتبة النووية” تتصدر المشهد و”القنبلة” تبقى خيارا قائما

“العتبة النووية” تتصدر المشهد و”القنبلة” تبقى خيارا قائما

دراسة فلسطينية تفك لغز “تبخر الجثامين” في غزة

دراسة فلسطينية تفك لغز “تبخر الجثامين” في غزة

“الشروق” تكشف تفاصيل الحملة التي تستهدف “حماس”

“الشروق” تكشف تفاصيل الحملة التي تستهدف “حماس”

وزير النقل التركي: محادثات مع السعودية لإحياء مشروع سكّة حديد الحجاز التاريخي

وزير النقل التركي: محادثات مع السعودية لإحياء مشروع سكّة حديد الحجاز التاريخي

في رابع ظهور له.. رسالة حادة من أبو عبيدة لجيش الاحتلال

في رابع ظهور له.. رسالة حادة من أبو عبيدة لجيش الاحتلال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد