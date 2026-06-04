نزوح 200 ألف شخص من الضاحية الجنوبية لبيروت

نزح ما يزيد عن 200 ألف شخص منازلهم في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. عقب استئناف الاحتلال الصهيوني عدوانه على البلاد منذ مطلع الشهر الجاري.

وأبدت الأمم المتحدة يوم الخميس في بيان، قلقا بالغا إزاء استمرار الأعمال العدائية في لبنان. وقالت إن “الناس هناك يٌجبرون على مغادرة منازلهم بحثا عن الأمان”.

“ففي بيروت وحدها، نزح ما يُقدّر بنحو 200 ألف شخص من الضواحي الجنوبية. بعد أمر الإخلاء الصادر عن الجيش الإسرائيلي في الأول من جوان”، يوضح المصدر.

ونقلت المنظمة عن السلطات المحلية، أن 30 ألف عائلة غادرت منازلها في المحافظة الجنوبية، و4 آلاف عائلة في النبطية. جراء عودة العدوان في الأيام الأخيرة.

من جهتها، رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، 70 انتهاكا للمجال الجوي اللبناني من قبل الاحتلال، منذ 1 جوان. إلى جانب 24 غارة جوية، وهجوم صاروخي من مروحية.

كما رصدت اليونيفيل 21 عملية إطلاق مقذوفات من قبل حزب الله اللبناني نحو شمال فلسطين المحتلة. مقابل 826 مقذوفا أُطلقت من مواقع جيش الاحتلال.