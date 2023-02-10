نشرية جديدة: ثلوج وموجة برد عبر هذه الولايات

أظهرت نشرية حول الحالة الجوية استمرار تساقط الثلوج والأمطار بالإضافة إلى موجة برد تشهدها العديد من الولايات، الجمعة.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني للديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن الولايات المعنية بتساقط الثلوج هي: البليدة، المدية،بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، خنشلة، تبسة،أم البواقي. سكيكدة، قسنطينة وقالمة.

وستتوارح كميات التساقط ما بين 5 و15 سم، في حين ستكون النشرية سارية إلى غاية مساء الجمعة، حسب ديوان الأرصاد الجوية.

من جهة أخرى، أفادت نشرية من المستوى الأول بتساقط أمطار غزيرة عبر كل من ولايات: سوق أهراس، الطارف، قالمة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس،العاصمة وتندوف.

كما نبه الديوان من موجة برد تشهدها ولايات: تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، الجلفة، الأغواط والبيض.