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نشرية خاصة: أمطار عبر 13 ولاية بداية من ليلة الجمعة
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار عبر 13 ولاية بداية من ليلة الجمعة

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: أمطار عبر 13 ولاية بداية من ليلة الجمعة

أعلنت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، عن تساقط أمطار رعدية بداية من ليلة الجمعة إلى يوم السبت على المناطق الشمالية.

وأشارت ذات المصالح أنّ الولايات المعنية هي: وهران، سيدي بلعباس، سعيدة، غليزان، تيارت، الشلف، الجزائر العاصمة، البليدة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة وعنابة.

وفي وقت سابق، حذرت نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة، من هبوب رياح قوية عبر بعض الولايات الشمالية والشرقية إضافة إلى زوابع رملية عبر مناطق جنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بهبوب الرياح هي: الجزائر، بومرداس، مستغانم، وهران، جيجل، سكيكدة، تبسة، خنشلة وباتنة.

في حين ستعرف كل من ولايات الأغواط، البيض والنعامة زوابع رملية كثيفة وذلك من منتصف نهار الجمعة إلى غاية غاية الساعة 6 مساء.

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