نشرية خاصة: أمطار غزيرة جدا عبر 25 ولاية غدا الجمعة

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه جديد لحالة الطقس ليوم غد الجمعة، من تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الولايات المعنية بالأمطار هي: المدية، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابةوالطارف.

-كمية الأمطار: تتراوح بين 20 ملم 30 ملم.

صلاحية النشرية: بداية من يوم غد الجمعة من الساعة 06:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 15:00 سا.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات: الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، أولاد جلال، بسكرة، تقرت، الوادي والمغير.

كمية الأمطار: تتراوح بين 20 ملم 30 ملم وتصل أو تتجاوز 40 ملم محليا

صلاحية النشرية: بداية من يوم غد الجمعة من الساعة 06:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 23:00 سا.

نشرية جديدة: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 27 ولاية

وصباح الخميس، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر 27 ولاية.

جاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي وسوق أهراس.

كما تشمل النشرية ولايات: قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريرج، بجاية، البويرة، تيزي وزو، أدرار، برج باجي مختار، تمنراست، جنات وإيليزي.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية مع تشكل زوابع رملية عبر ولايات: أدرار، إليزي، إن صالح ورقلة.