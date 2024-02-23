نشرية خاصة: ثلوج تتعدى 10 سم عبر 21 ولاية إلى غاية الأحد

نبهت نشرية جديدة للديوان الوطني للأرصاد الجوية حول حالة الطقس من تساقط كثيف للثلوج وأمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات إلى غاية صبيحة الأحد.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الثلوج ستخص ولايات: تسمسيلت، الجلفة، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض وتلمسان.

أفادت النشرية ان سمك الثلوج سيتراوح ما بين 5 إلى 10 سم، بداية من الساعة الثالثة من صبيحة غد السبت وتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء السبت

كما نبهت في نشرية ثانية أن ولايات تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، سوق أهراس، باتنة، خنشلة وتبسة ستعرف تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر. حيث سيكون سمك الثلوج مابين 5 و10 سم بداية من الساعة الثالثة من زوال السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح الأحد.

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 28 ولاية

كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تسمسيلت، الأغواط، غليزان، عين تيموشنت، وهران، الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة، تيزي وزو،سطيف، بجاية، بومرداس،جيجل، سكيكدة والبليدة.

كما حذرت النشرية في تنبيه من المستوى الثاني من هبوب رياح قوية عبر ولايات: تلمسان، عين تموشنت، وهران وغليزان.

سرعة الرياح إلى 70 كلم/سا وقد تصل إلى 90 كلم/سا وتستمر إلى غاية التاسعة ليلا.

وجاء في النشرية أيضا تنبيه من المستوى الأول يتعلق بهبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر ولايات: المسيلة، أولاد جلال، الجلفة، الأغواط، تيارت، عين الدفلى، تيسمسيلت، الشلف، سيدي بلعباس، سعيدة، غليزان، النعامة والبيض.