نصر الدين نابي يقود يونغ أفريكانز إلى حصد الثنائية في تنزانيا

أياما بعد خسارته نهائي كأس الكاف أمام اتحاد العاصمة

واصل المدرب التونسي نصر الدين نابي التألق مع ناديه الحالي يونغ افريكانز التونسي، حيث تمكن الإثنين من حصد لقب جديد مع فريقه حيث فاز يونغ افريكانز على نادي آزام أفي سي في نهائي كأس تنزانيا بهدف نظيف. وضم بذلك يونغ أفريكانز الكأس لبطولة الموسم الحالي ليحقق الثنائي في تنزانيا ويبصم على سيطرة ناديه. ويعد تتويج الأمس السادس للمدرب نصر الدين نابي مع الفريق التنزاني منذ توليه قيادته في أفريل 2021 حيث فاز معه حتى الآن بالبطولة مرتين والكأس في مناسبتين والسوبر التنزاني مرتين.

وكان يونغ أفريكانز التنزاني قد خسر منذ أيام نهائي كأس الكاف أمام اتحاد العاصمة حيث فازت رفقاء محيوص خارج الديار بهدفين لهدف، وخسروا لقاء العودة بملعب 5 جويلية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن كايزر تشيفز الجنوب إفريقي قد دخل في مفاوضات مع نصر الدين نابي لتدريب الفريق خلفاً للمدرب آرتور زواني.

ويعتبر نصر الدين النابي أحسن التقنيين التونسيين، فهو من مواليد مدينة المنستير التونسيّة سنة 1965 متحصّل على دبلوم الاتّحاد الأوروبي لكرة القدم، درس في بلجيكا ونال الجنسية البلجيكيه والتحق هناك بمدرسة تعليم مدربي كرة القدم؛ بدأ مسيرته التدريبيّة في سنة 2001 مع قطاع الشبّان لفريق أندرلخت البلجيكي؛ ثم تحوّل إلى الكونغو الديمقراطيّة سنة 2004 في نطاق التعاون الفنّي حيث سبق له الإشراف على أندية فيتا كلوب وقويّ مازمبي وموتيمي بامبي، حيث ساهم في احراز لقب الدوري الكنغولي بفوزه على فريق مازيمبى؛ بعدها انتقل إلى الأهلى الإماراتي؛ ليعود إلى فريقه موتيما بامبي الكنغولى لينجح في ترشّح لدوري المجموعات لكأس الاتّحاد الإفريقي 2011 بعد إزاحة فريق حرس الحدود المصري.

غير أنّ تجربته لم تتواصل معه بسبب سوء التفاهم الّذي حصل له آنذاك مع إدارة الفريق، لينتقل بعدها لتدريب فريق ليوبار الكونغولي، الذي أحرز معه لقب كاس الاتحاد الإفريقي، وبعدها انتقل للإشراف على فريق الأهلي الليبي في أفريل من هذا العام وتم فسخ عقده فى سبتمبر 2013.