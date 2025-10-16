نصيحة من “شات جي بي تي” كادت تودي بحياة مؤثرة سعودية!

تعرضت مؤثرة سعودية لأزمة صحية حادة بعد محاولتها تنظيف العفن الأسود من زاوية منزلها بناءً على نصائح خاطئة تلقتها من تطبيق “شات جي بي تي”، فما بدأ كمحاولة لحل منزلي بسيط، كاد أن يتحول إلى مأساة صحية كادت أن تودي بحياة إيناس الحنطي وابنتها الصغيرة.

لجأت الحنطي إلى “شات جي بي تي” بحثا عن طريقة آمنة للتعامل مع العفن، اقترح التطبيق استخدام الخل ومجفف الشعر، دون أي تحذير من مخاطر استنشاق العفن أو ضرورة ارتداء معدات الوقاية، وبالفعل نفذت النصيحة.

ما لم تدركه المؤثرة هو أن تسخين العفن يُطلق جزيئات سامة في الهواء، مما جعلها تصاب وهي وابنتها بعدوى بكتيرية حادة استدعت دخولهما المستشفى فورا.

ومع تدهور صحتهما، تم استدعاء متخصصين في إزالة العفن، قاموا بتنظيف المنطقة وفقا لمعايير نظافة صارمة، وشددوا على مخاطر التعامل العشوائي مع العفن الأسود دون اتخاذ إجراءات احترازية.

بعد خروجهما من المستشفى، أكدت الحنطي أن ما حدث كان نتيجة الثقة المفرطة في استخدام الذكاء الاصطناعي دون استشارة الخبراء.

بعد تعافيها، وجهت إيناس رسالة صريحة لمتابعيها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “لجأتُ إلى تطبيق “شات جي بي تي”، وحدثت الكارثة… لا تثقوا به أبدًا”.

وحذرت من الاعتماد كليا على التكنولوجيا في القضايا الصحية والبيئية، وأكدت على ضرورة استخدام معدات الوقاية كالكمامات والقفازات، أو الاستعانة بخبراء متخصصين عند التعامل مع مشاكل خطيرة كالعفن، وفقا لموقع sbisiali.