نظام منافسة جديد للموسم الكروي 2027-2028

المصادقة على الحصيلتين الأدبية والمالية وتكريم عديد الشخصيات

صادق أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، المجتمعون السبت في دورة عادية بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر، بالإجماع، على الحصيلتين الأدبية والمالية لسنة 2025.

وقبيل انطلاق أشغال الدورة التي حضرها 81 عضوا، تم تنظيم الحفل التقليدي لتكريم شخصيات رياضية أفنت مسيرتها في خدمة كرة القدم الوطنية.

وفي هذا السياق، قام وزير الرياضة ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم،

وليد صادي، رفقة مصطفى براف، رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية، بتكريم كل من عبد الحكيم سرار، اللاعب الدولي السابق ورئيس وفاق سطيف، وعبد النور كاوة، الحارس الدولي السابق لمولودية الجزائر، وعبد القادر حر، المدافع الدولي السابق لفريق ديناميكية البناء. كما تم تكريم الحكم الدولي السابق مسعود كوسة، إلى جانب لخضر بريش وبن يوسف وعدية، الصحفيين السابقين في التلفزيون الجزائري.

ومنحت تكريمات شرفية أيضا للشخصيتين الراحلتين نور الدين بولفعات، الرئيس السابق لرابطة ما بين الجهات لكرة القدم والعمري بن حميدوش، رئيس رابطة كرة القدم لولاية المسيلة.

واغتنم أعضاء الجمعية العامة هذه المناسبة لتوجيه رسالة دعم ومساندة للحكم الدولي يوسف قموح، متمنين له الشفاء العاجل. وقد تم تكريم الشخصيات المعنية بمنحهم قمصان المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم تحمل أسماءهم. بعد ذلك، صادق أعضاء الجمعية العامة بالإجماع على الحصيلتين الأدبية والمالية لسنة 2025 وكذا الميزانية التقديرية لسنة 2026، إضافة إلى نظام المنافسة الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من موسم 2027-2028. وفي تصريح للصحافة الوطنية على هامش الأشغال التي جرت في جلسة مغلقة، أعرب رئيس الاتحاد وليد صادي عن ارتياحه لسير الأشغال في ظروف جيدة، مؤكدا على المصادقة بالإجماع على مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، خاصة الحصيلتين الأدبية والمالية والميزانية التقديرية ونظام المنافسة الجديد، الذي سيدخل حيّز التنفيذ بداية من موسم 2027–2028، وذلك وفق الهيكلة التالية: المحترف الأول: 16 فريقا، القسم الثاني هواة 18 فريقا، القسم الثالث: 18 فريقا موزعين على ثلاث مجموعات، الجهوي الأول: 14 فريقا، الجهوي الثاني: فوجان، يضم كل فوج 14 فريقا في كل رابطة جهوية، مع إمكانية أن يتراوح عدد الفرق في بعض الأفواج الجنوبية بين 7 و14 فريقا والقسم الشرفي: فوج واحد يضم 14 فريقا وما قبل الشرفي: أفواج يتراوح عدد فرقها بين 7 و14 فريقا، حسب عدد الأندية المنخرطة في كل رابطة ولائية.

وقد عرفت الجمعية العامة العادية لـ”الفاف” حضور الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، إلى جانب عدة شخصيات رياضية وطنية وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني. للإشارة، فقد تم قبل انطلاق الأشغال، الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح رئيس الجمهورية الأسبق، المجاهد ليامين زروال وعدد من الشخصيات الرياضية التي خدمت كرة القدم الجزائرية.