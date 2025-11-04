نظام “FACIL”.. خطوة ألمانية جديدة لتسهيل طلبات التأشيرة في الجزائر

أعلنت السفارة الألمانية بالجزائر عن اعتماد نظام تواصل جديد وذكي يحمل اسم “FACIL”، يهدف إلى تسهيل عملية التواصل مع قسم التأشيرات والشؤون القنصلية، وجعلها أكثر سرعة وتنظيمًا.

وأوضحت السفارة أن العمل بالبريد الإلكتروني القديم info@algier.diplo.de سيتوقف نهائيًا، حيث ستتم معالجة جميع الاستفسارات عبر نموذج الاتصال الإلكتروني المتاح على الموقع الرسمي للسفارة.

ويتيح النظام الجديد توجيه كل استفسار مباشرة إلى القسم المختص، مما يضمن بحسب السفارة ردودًا أسرع وخدمة أكثر كفاءة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التواصل مع مصالحها القنصلية.