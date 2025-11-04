-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

نظام “FACIL”.. خطوة ألمانية جديدة لتسهيل طلبات التأشيرة في الجزائر

الشروق أونلاين
  • 862
  • 0
نظام “FACIL”.. خطوة ألمانية جديدة لتسهيل طلبات التأشيرة في الجزائر
الشروق أونلاين
تعبيرية

أعلنت السفارة الألمانية بالجزائر عن اعتماد نظام تواصل جديد وذكي يحمل اسم “FACIL”، يهدف إلى تسهيل عملية التواصل مع قسم التأشيرات والشؤون القنصلية، وجعلها أكثر سرعة وتنظيمًا.

وأوضحت السفارة أن العمل بالبريد الإلكتروني القديم info@algier.diplo.de سيتوقف نهائيًا، حيث ستتم معالجة جميع الاستفسارات عبر نموذج الاتصال الإلكتروني المتاح على الموقع الرسمي للسفارة.

ويتيح النظام الجديد توجيه كل استفسار مباشرة إلى القسم المختص، مما يضمن بحسب السفارة ردودًا أسرع وخدمة أكثر كفاءة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التواصل مع مصالحها القنصلية.

مقالات ذات صلة
النقل البحري: تعديل في برنامج الرحلات بين الجزائر ومرسيليا

النقل البحري: تعديل في برنامج الرحلات بين الجزائر ومرسيليا

الرئيس تبون يسدي 3 أوسمة عسكرية جديدة

الرئيس تبون يسدي 3 أوسمة عسكرية جديدة

“هذا الأسلوب لا يجدي نفعا مع الجزائر”.. وزير داخلية فرنسا يحذّر السياسيين 

“هذا الأسلوب لا يجدي نفعا مع الجزائر”.. وزير داخلية فرنسا يحذّر السياسيين 

روسيا والصين والجزائر يفرغون “الحكم الذاتي” من قيمته

روسيا والصين والجزائر يفرغون “الحكم الذاتي” من قيمته

“عدل 3”.. وزير السكن يكشف عن موعد الرد على أصحاب الطعون

“عدل 3”.. وزير السكن يكشف عن موعد الرد على أصحاب الطعون

تهافت الجزائريين على إبر التنحيف والتخسيس السريع

تهافت الجزائريين على إبر التنحيف والتخسيس السريع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد