إدارة الموقع
العالم

“نعرف من أين أتى”.. مسؤول صهيوني يُهين نائبا مغربيا

الشروق أونلاين
  • 115
  • 0
وصف المتحدث باسم رئيس الوزراء الصهيوني، والقائم بأعمال مكتبه نائبا في الكنيست من أصول مغربية بـ “المغربي المتخلف”، قائلا: “عرفنا الآن من أين أتى”.  

وقالت وسائل إعلام عبرية ودولية إن زيف أغمون وصف عضو الكنيست نيسيم فاتوري بأنه “بابون” وعضو الكنيست إيلي ريفيفو بأنه “مغربي متخلف”، وقال إنه “من غير الواضح كيف يتم انتخاب هؤلاء الأشخاص للكنيست”

وكشف عن تصريحات أغمون المثيرة للجدل الصحفي الصهيوني، أميت سيغال، الذي أشار إلى أن أغمون انتقد نتنياهو ووصفه بأنه “عجوز” وقال إن رئيس الوزراء “انتهى أمره” بعد 7 أكتوبر 2023.

وكتب أغمون، بحسب سيغال: “ليس من الجيد أن يفتحوا المغرب أمام السياحة الاسرائيلية، الآن عرفنا من أين أتى المغربي. من أفريقيا. قرود البابون”، وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية.

وأضاف سيغال أنه وصف أيضا عضو الكنيست إيلي دلال بأنه “شخص بلا قيمة”، مستخدما تعبيرات مهينة أخرى، كما أبدى استياءه من آلية الانتخابات التمهيدية داخل الحزب، معتبرا أنه كان يفضل تعيين القائمة بشكل مباشر.

من جهته، أعلن زيف أغمون، المتحدث باسم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، استقالته من منصبه على خلفية تصريحاته المثيرة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد