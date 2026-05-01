“نفطال”.. منصة رقمية لاقتناء العجلات المطاطية قريبًا

أعلن الرئيس المدير العام لشركة “نفطال”، جمال شردود عن إطلاق منصة رقمية متكاملة مخصصة لتسجيل طلبات الزبائن على العجلات المطاطية في القريب.

وأفاد بيان للشركة، أن المدير العام أوضح أن إطلاق هذه المنصة يعد “خطوة استراتيجية تعكس توجه نفطال نحو عصرنة خدماتها وتمكن من تسهيل عملية الاقتناء بشكل سلس ومنظم، وضمان الشفافية في التعاملات للقضاء على ظاهرة المضاربة”.

كما ستسهم هذه الخطوة في “تحسين متابعة الطلبات والاستجابة لانشغالات المواطنين في آجال معقولة, بما ينسجم مع مسار الرقمنة الذي تنتهجه المؤسسة ويعزز ثقة المستهلك في خدماتها”, حسب شردود الذي أكد أن الشركة “تسخر كل مواردها البشرية واللوجستية من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية من العجلات المطاطية”.

وتابع بأن المؤسسة “اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ مخطط تموين فعال يرتكز على توفير عجلات من فئة +بريميوم+ تجمع بين الجودة والسعر المناسب”, ما سيساهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث المرور, حسب البيان.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي, قصد “بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم مصلحة المستهلك ويضمن وفرة العجلات المطاطية في السوق الوطنية”.

ودعا الطرفان الزبائن من منطلق الحس المدني والمسؤولية الاجتماعية, إلى “التبليغ عن كل الممارسات والمعاملات المشبوهة ومحاولات المضاربة التي تستهدف المستهلك عبر خلق ندرة مصطنعة”, مؤكدين في الوقت ذاته على مواصلة التنسيق والتشاور بما يضمن تحسين آليات التموين والتوزيع وتعزيز الشفافية وجودة الخدمة.