نفطال والنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة توقعان اتفاقية تفاهم في هذا المجال

وقّعت شركة نفطال اتفاقية تفاهم مع النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة تهدف إلى تلبية احتياجات السائقين على مستوى كامل القطر الوطني، وإنشاء منصة إلكترونية وطنية لرصد هذه الاحتياجات بشكل فعّال، بما يعكس التزام نفطال بدعم الشركاء المهنيين وتعزيز جودة الخدمة العمومية.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن اللقاء الذي عُقد أمس الأربعاء جمع نفطال بممثلي النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، بحضور الرئيس المدير العام لنفطال، جمال شردود، والأمين العام للنقابة الوطنية لنفطال عبد الحق عمراني، والأمين العام للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة آيت الحسين سيدعلي، وعدد من الإطارات والممثلين عن النقابات الوطنية.

وشهد الاجتماع نقاشات مثمرة حول تحسين ظروف عمل سائقي سيارات الأجرة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أعربت النقابة عن ارتياحها للتواصل البناء، فيما أكّد ممثلو نفطال استعداد المؤسسة لتلبية كل المتطلبات الضرورية لدعم السائقين وضمان استمرارية الخدمات على مستوى كامل القطر الوطني.

وخلال كلمته، أكد جمال شردود على أهمية اللقاء كفضاء للحوار البنّاء وتبادل الرؤى لتعزيز الصالح العام وحماية المصالح المشتركة، مشددًا على دور نفطال كمؤسسة ذات طابع عمومي في تلبية احتياجات المواطنين والمهنيين عبر مقاربة “رابح–رابح” لضمان استدامة التعاون والمنفعة المتبادلة، مشيرًا إلى أن سائقي سيارات الأجرة شركاء استراتيجيون وأن المؤسسة تسهر على توفير الموارد الطاقوية بجودة عالية وأسعار مدروسة وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الثقة عبر كامل التراب الوطني.

ومن جهته، نوّه الأمين العام للنقابة الوطنية لنفطال بالدور الحيوي لسائقي سيارات الأجرة، مؤكدًا حرص المؤسسة على فتح أبواب الحوار والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير أساليب وآليات العمل المشترك وضمان استمرارية الخدمات.

كما أثنى الأمين العام للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة على جهود نفطال في تنظيم اللقاء، مشيدًا بمكانتها وسمعتها الطيبة بين الناقلين ومثمّنًا دعمها لسائقي سيارات الأجرة وتحسين ظروف عملهم بما يعزز جودة الخدمة العمومية، مؤكدًا التزام السائقين بالانضباط والعمل الدؤوب لخدمة المواطنين.