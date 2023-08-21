نقاط بيع الحبوب الجافة.. ملاذ المواطنين

وفرة ونوعية وأسعار مخفضة

تشهد أكثر من 300 نقطة بيع خاصة بالحبوب الجافة والأرز إقبالا كبيرا ومتزايدا من طرف المواطنين في 58 ولاية، والذين وجدوا ضالتهم في شراء منتوجات ذات نوعية جيّدة وبأسعار معقولة، وهو ما ساهم في وضع حد للمضاربة في هذه المواد الأساسية، خاصة بعد تأكيد وزارة الفلاحة وجود وفرة كبيرة في هذه المواد، وطمأنت بأن الديوان الجزائري المهني للحبوب، الذي يمتلك حصرية استيراد البقول الجافة والأرز، يضمن، بقدراته وإمكانياته العملياتية حاليًا، تلبية جميع الطلبات على مستوى كل الوطن من البقول الجافة والأرز بكل أريحية.

وللوقوف على واقع تسويق البقول الجافة ووفرتها بالعاصمة، قصدت “الشروق” نقطة البيع الخاصة بمجمع الصناعات الغذائية “أغروديف” ببلدية حسين داي بالعاصمة، والتي كانت تعج بالمواطنين القادمين من مختلف الأحياء والبلديات المجاورة، خاصة وأن المكان عبارة عن مستودع تجاري كبير، يحتوي على مساحة واسعة لعرض مختلف المواد الغذائية الأساسية المدعمة وغير المدعمة، على غرار العدس والفاصولياء “اللوبيا” والأرز والحمص والدقيق بمختلف أنواعه اللين والصلب والزيت والسكر والعديد من المنتوجات الوطنية، على غرار العصائر والمعجنات والمواد المصبرة، كما تحتوي نقطة البيع على موقف واسع خاص بالزبائن وهو وما زاد من الإقبال عليه.

“الشروق” جالت في الأروقة التجارية التي كانت تعرض مختلف البقوليات والمعجنات، حيث حدّد سعر العدس بـ290 دج والحمص بـ390 دج والأرز بـ180 دج والفاصولياء “اللوبيا” بـ310 دج، هذه الأسعار اعتبرها المواطنون في متناول الجميع وأرخص بكثير من الأسعار المعروضة في بعض المحلات والأسواق بفارق أكثر من 120 دج للكيلوغرام، أين أكدت لنا إحدى السيدات أنها قصدت هذا المكان بعدما بلغها من طرف جارتها أنه يعرض أسعارا معقولة لمختلف المواد الغذائية وليس البقوليات فقط، حيث يعرض الدقيق المتوسط “كسكسي” بـ100 دج للكلغ، و”الفرينة” بـ 40 دج للكلغ، وغيرها من المعجنات التي تباع أيضا بأسعار معقولة “ناهيك عن وفرة الزيت بمختلف أحجامه”، وهو ما يجعل هذا المكان التجاري، حسبها، ملاذا للمواطنين الراغبين في شراء مواد غذائية بأسعار في متناول الجميع.

وبدوره، أكد لنا مواطن قادم من بلدية باش جراح، أنه يقصد هذا المكان بشكل أسبوعي، لشراء ما يحتاجه من مواد غذائية أساسية، وأضاف أن إشاعة ارتفاع أسعار البقوليات، مؤخرا، جعلته ينصح أقاربه وجيرانه بالمجيء إلى هذا المكان الذي تعرض فيه حبوب جافة ذات جودة عالية “وهذا بشهادة زوجتي التي تحسّن الطبخ”، وهو ما جعله يصطحب معه كل مرة ثلاثة إلى أربعة من أصدقائه، خاصة بعد ارتفاع أسعار هذه المواد في العديد من الأسواق.

وبدورهم، أكد التجار والقائمون على هذا المستودع التجاري، أن إقبال المواطنين يتزايد كل يوم، ويتم تلبية طلبات الزبائن بكل أريحية لوفرة المخزون مع تنظيم عملية البيع لتفادي اللهفة والطوابير، وذالك بزيادة الكميات المعروضة على الرفوف وتخصيص أعوان تجاريين لتوجيه المواطنين ومساعدة كبار السن على التسوّق وحمل بضاعتهم.

نقاط بيع متنقلة لتغطية 52 بلدية بالمدية

وبدورها، تعمل تعاونية الحبوب على مستوى البرواقية بولاية المدية على تموين 64 بلدية على مستوى الولاية، حيث أكد نائب مدير المالية على مستوى التعاونية، السيد بن عطاء الله وليد، في تصريح لـ”الشروق”، وجود 12 نقطة بيع ثابتة و3 متنقلة تعمل على تغطية طلبات المواطنين في 52 بلدية، وأضاف أن إغراق نقاط البيع بالحبوب الجافة والأرز ساهم في التحكّم في طلبات المواطنين على هذه المواد والقضاء، تدريجيا، على الأزمة المفتعلة من طرف المضاربين، وأكد أن المخزون كاف مع وصول كميات إضافية تغطي طلبات سكان الولاية بأريحية كبيرة، وبخصوص الأسعار، أكد محدثنا أن العدس يسوّق بسعر 280 دج والفاصولياء بسعر 280 دج، والحمص بـ380 دج والأرز بـ150 دج وذلك في جميع نقاط البيع.