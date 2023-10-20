نقترح السماح للاعبين الفلسطينيين باللعب في بطولتنا برخصة لاعبين محليين

وعد بتجسيد عدة مبادرات لخدمة الكرة الفلسطينية وليد صادي لـ"الشروق":

لم يخف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي ألمه وصدمته إزاء ما يحدث من جرائم ومجازر غير إنسانية في فلسطين وفي قطاع غزة على الخصوص، مؤكدا أنه مصدوم من الصور المروعة التي يتم تناقلها عبر وسائل الإعلام لجرائم مست الأطفال والنساء ومختلف شرائح الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا أن الجزائريين دوما أوفياء لإخوانهم الفلسطينيين، ما يتطلب الوقوف معهم انطلاقا من ثوابت وواقف الدولة الجزائرية على مر السنين.

أكد رئيس الفاف وليد صادي في اتصال هاتفي مع قناة “الشروق” خلال اليوم المفتوح نصرة للفلسطينيين، بأن الجزائر دائما مع فلسطين في محنتها انطلاقا من موقفها الرسمي والشعبي الثابت في هذا الجانب، مشيرا إلى أن الشارع الجزائري كشف مجددا بذلك عن موقفه الراسخ لنصرة الشعب الفلسطيني ومساندته في محنته في ظل الجرائم الهمجية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد أطفال ونساء ومواطنين عزل.

ووصف وليد صادي خيار تعليق جميع المنافسات الرياضية والكروية بالقرار الحكيم في هذا الوقت بالذات بسبب الوضع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون في أراضيهم المحتلة، وفي قطاع غزة على الخصوص، كما وعد بالقيام بعديد المبادرات التي تخدم القضية الفلسطينية الفلسطينية رياضيا وإنسانيا، وهذا انطلاقا من وقفة الشعب الجزائري مواقف السلطات العليا للبلاد التي تبقى دائما في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقد وعد صادي بتجسيد عدة مبادرات في هذا الجانب، وفي مقدمة ذلك تسخير جميع الظروف بغية تسهيل مهمة المنتخب الفلسطيني لاستقبال ضيوفه في الجزائر، سواء للتحضير أم المنافسات الرسمية، مؤكدا أن تجسيد مثل هذا القرار نابع من قناعات السلطات العليا للبلاد التي تصب في خانة الوقوف الدائم مع الشعب الفلسطيني المقتنع بأن الجزائر المكان المناسب لاحتضان مباريات المنتخب الفلسطيني، خاصة بعد الوقفة الإيجابية والجماعية للجماهير الجزائرية في مناسبات قادمة، من بينها المباراة التاريخية بين الجزائر وفلسطين في فيفري 2016، حين ساند الجمهور الجزائري المنتخب الفلسطيني بطريقة خلفت الكثير من الإشادة والإعجاب.

وقال وليد صادي في هذا الجانب “نحن في الخدمة لتجسيد أي طلب يأتينا من إخواننا الفلسطينيين ولن نخذلهم، بل نقف معهم دائما وفي كل الظروف”.

من جانب آخر، وعد وليد صادي بمبادرات أخرى ستتم قريبا من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وهذا تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك اقتراح السماح للاعبين الفلسطينيين للعب في البطولة الوطنية برخصة لاعبين محليين، مؤكدا أن هذا الخيار سيخدم الكرة الفلسطينية ويساهم في بروز لاعبيها في بطولتنا مثلما أكد صادي مساندته وتثمينه لأي مبادرات تخدم الشعب الفلسطيني والكرة الفلسطينية سواء من الناحية المادية والمعنوية أو الرياضية والإنسانية، وهذه حسب قوله ليست جديدة على الدولة الجزائرية التي تبقى وفية للقضية الفلسطينية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.