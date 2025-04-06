نقل بحري: رحلات إضافية على خط الجزائر – مرسيليا بهذا التاريخ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن برمجة رحلات إضافية بين الجزائر ومرسيليا خلال شهر أبريل 2025 وذلك في إطار استجابتها للطلبات المتزايدة على هذا الخط.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، فإن الرحلات الإضافية ستكون على النحو التالي: