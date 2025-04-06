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الجزائر

نقل بحري: رحلات إضافية على خط الجزائر – مرسيليا بهذا التاريخ

محمد فاسي
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نقل بحري: رحلات إضافية على خط الجزائر – مرسيليا بهذا التاريخ
ح.م
سفينة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن برمجة رحلات إضافية بين الجزائر ومرسيليا خلال شهر أبريل 2025 وذلك في إطار استجابتها للطلبات المتزايدة على هذا الخط.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، فإن الرحلات الإضافية ستكون على النحو التالي:

  • رحلة الجزائر – مرسيليا: يوم 14 أفريل 2025، على الساعة 12:00 زوالاً.
  • رحلة مرسيليا – الجزائر: يوم 16 أفريل 2025، على الساعة 12:00 زوالاً.
  • رحلة الجزائر – مرسيليا: يوم 28 أفريل 2025، على الساعة 12:00 زوالاً.
  • رحلة مرسيليا – الجزائر: يوم 30 أفريل 2025، على الساعة 12:00 زوالاً.

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