نهائي غير مسبوق في تاريخ كأس الجزائر

إسحاق بوصوف (أقصى اليمين) يحتفل رفقة زملائه في شباب بلوزداد، بِالهدف الذي سجّله في مرمى نجم ومقرة.

تأهّل فريق شباب بلوزداد مساء السبت لِنهائي كأس الجزائر لِكرة القدم، مُتطلّعا إلى الاحتفاظ بِتتويجه في هذه المسابقة.

وفاز نادي شباب بلوزداد بِنتيجة (1-0) على فريق نجم مقرة، في مباراة نصف النّهائي.

واحتضن ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الدولي يوسف قموح.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين لـ “أبناء العقيبة” المهاجم إسحاق بوصوف، في الدقيقة السادسة.

وهكذا سيلعب شباب بلوزداد نهائي كأس الجمهورية للمرّة الـ 12، بعد أن سبق لهم التتويج في 8 مناسبات بينها الطّبعة الأخيرة عام 2019، مقابل خسارة 3 نهائيات. مع الإشارة إلى أن نسخ 2020 و2021 و2022 أُلغيت بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”، وكثافة المنافسات.

وبِالمُقابل، يُعتبر بلوغ محطّة المرّبع الذّهبي نسخة 2022-2023، أفضل نتيجة لِنجم مقرة، هذا الفريق الفتي الذي ينتمي إلى ولاية المسيلة وتأسّس في أواخر التسعينيات. وسيتفرّغ الآن لِمهمّة البقاء في حظيرة النّخبة وتفادي النزول إلى القسم الثاني، حيث يتموقع في أسفل جدول الترتيب، وبِالضّبط في المركز الـ 14، قبل 7 جولات عن إسدال السّتار.

وسيُواجه رجال المدرب نبيل الكوكي في نهائي كأس الجمهورية نظراءهم من نادي جمعية الشلف، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ هذه المنافسة.

وفي بطولة الموسم الحالي، فاز شباب بلوزداد بِهدف لِصفر، ذهابا خارج القواعد على جمعية الشلف. في انتظار تنظيم لقاء العودة بِملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر، ضمن إطار الجولة الـ 26 المُبرمجة مقابلاتها لاحقا.

ويضبط اتحاد الكرة الجزائري في الأيّام القليلة المقبلة، تاريخ وتوقيت وملعب المباراة النّهائية لِمسابقة كأس الجمهورية.