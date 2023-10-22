نهاية دوري البرازيل في ديسمبر.. وتوقيف عطال يقلقان بلماضي

المدرب طلب من سليماني الاستعانة بمحضّر بدني في الفترة المقبلة

كشفت مصادر موثوقة لـ “الشروق”، عن اجتماع مصغّر ضم مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، والمهاجم إسلام سليماني، خلال التربص الأخير، الذي تخلّله خوض “الخضر” مواجهتين وديتين أمام منتخبي الرأس الأخضر ومصر، حثّ فيه بلماضي هدافَ المنتخب الوطني على ضرورة استغلال فترة نهاية البطولة في البرازيل مطلع ديسمبر المقبل بمباشرة تحضيرات خاصة تحت إشراف محضّر بدني قبل موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقررة في كوت ديفوار شهر جانفي من العام المقبل 2024، لضمان أفضل جاهزية قبل الموعد الكروي القاري، ومن ثمة تفادي نقص المنافسة في الفترة القادمة.

ومعلوم أن المنتخب الوطني سيكون أمام تحدّ صعب بداية من منتصف شهر جانفي المقبل، بخوض غمار كأس أمم إفريقيا في نسختها 34 في كوت ديفوار، ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أنغولا، موريتانيا وبوركينافسو، حيث يتوجّب على زملاء محرز ضرورة محو المشاركة الأخيرة في “كان” الكاميرون التي ودّعوها من الدور الأول بالذهاب بعيدا في البطولة القادمة.

وقالت ذات المصادر، إن نهاية الموسم الكروي في البرازيل بتاريخ 3 ديسمبر القادم ستجعل سليماني يركن إلى راحة إجبارية تدوم 40 يوما، على اعتبار أن العرس الكروي القاري سينطلق يوم 13 جانفي، وهو الأمر الذي سيجعل الهدّاف التاريخي للمنتخب الوطني بعيدا عن أجواء المنافسة الرسمية، وهو ما بات يؤرق بلماضي الذي يعوّل كثيرا على سليماني في المباريات الكبيرة والمواعيد الحاسمة بالنظر إلى الخبرة التي اكتسبها بتقدمه في السن وهو الذي قارب الـ 36 عاما.

ولن تقف متاعب بلماضي عند هذا الحد، بل ستشكّل الوضعية الجديدة ليوسف عطال مع ناديه الفرنسي “نيس” صداعا جديدا بالنسبة للمدرب الوطني، وذلك عقب اتخاذ إدارة النادي الفرنسي قرار توقيف اللاعب على خلفية مساندته لـ “غزة” عقب العدوان الصهيوني، الأمر الذي سيجعل اللاعب بعيدا عن المنافسة في المرحلة المقبلة، خصوصا في حال تقرّر فسخ عقده في الساعات القادمة، ما يعني أن مواجهة مصر الودية ستكون الأخيرة بالنسبة لعطال الذي يعدّ أساسيا في تشكيلة بلماضي، فضلا عن تعرّض اللاعب لعديد الإصابات في الآونة الأخيرة رغم مشاركاته المنتظمة في مباريات فريقه في “الليغ 1”.