نهاية سعيدة لِسعيد بن رحمة

أعلنت إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي مساء الجمعة، عن نهاية “مُسلسل” اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

وشهدت عملية تحويل بن رحمة من وست هام الإنجليزي إلى ليون الفرنسي، ما يُشبه “المأزق” الذي كاد يُلغي الصفقة ويُكهرب العلاقة بين الناديَين.

وقالت إدارة الأولمبيك الليوني إنها جلبت بن رحمة بِصيغة الإعارة لِمدّة 6 أشهر، مع إمكانية شراء العقد في الصيف المقبل. ذلك أن مهاجم “الخضر” (28 سنة) ما زال يرتبط مع نادي وست هام الإنجليزي بِعقد، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2026.

وأضافت أن قيمة الإعارة بلغت 6 ملايين أورو، وفي حال جلبه بِصفة نهائية شهر جويلية المقبل، تدفع إلى النادي الإنجليزي مبلغا آخر قيمته 14.4 مليون أورو، مع اشتراط إدارة وست هام استلام نسبة 10% من مبلغ تحويل مسؤولي ليون للاعب بن رحمة إلى فريق آخر لاحقا.

ونقلت إدارة نادي ليون على لسان بن رحمة قوله إنه سعيد بِالانضمام إلى الأولمبيك، مُبديا ارتياحه لِلانفراج ونهاية “أزمة” التحويل. وأضاف أنه متشوّق لِخوض هذه المغامرة الكروية الجديدة.

وسيرتدي سعيد بن رحمة القميص رقم “17” لِنادي أولمبيك ليون، بعدما كان يحمل رقم “22” في فريق وست هام.

وسيلعب بن رحمة إلى جانبه مواطنه اللاعب المغترب ريان شرقي.

وعلى غير العادة ومنذ مدّة طويلة، يُعاني فريق ليون هذا الموسم، حيث يتموقع أسفل جدول الترتيب في المركز الـ 16 من أصل 18 ناديا مُتنافسا، قبل 15 جولة عن انتهاء البطولة الفرنسية.