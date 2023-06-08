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اقتصاد
وزارة التجارة تؤكد:

هؤلاء فقط معنيون بمطابقة المنتجات وحماية المستهلك

إيمان كيموش
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هؤلاء فقط معنيون بمطابقة المنتجات وحماية المستهلك
أرشيف
وزارة التجارة

أكدت وزارة التجارة أن المعنيون بمراقبة جودة المنتجات وحماية المستهلك هم فقط أعوان قمع الغش التابعون لوزارة التجارة وترقية الصادرات، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم.

وحسب بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن كافة المتعاملين الاقتصاديين والناشطين في مجال حماية المستهلك، ملزمون بمعرفة أنه بموجب أحكام المادة 25 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، فإن الأعوان المؤهلين للبحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، هم أعوان قمع الغش التابعون لوزارة التجارة وترقية الصادرات، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم.

و في هذا الشأن، فإن الأعوان المذكورين أعلاه، مؤهلون لمراقبة مطابقة المنتوجات في جميع مراحل عمليات الإنتاج و الإستيراد و التوزيع، باعتماد الرقابة عن طريق فحص الوثائق أو سماع المتدخلين المعنيين، أو عن طريق المعاينات المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة القياس، كما يمكن اللجوء، عند الإقتضاء، لإقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو الإختبارات أو التجارب.

وفي هذا الصدد، تُذكر وزارةالتجارة وترقية الصادرات، كل المتعاملين الاقتصاديين بأن اقتطاع العينات قصد مراقبة مطابقة المنتوجات، هي مهمة حصرية للأعوان المؤهلين قانونيا، وأن المخابر التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات هي المخولة لإجراء التحاليل والإختبارات والتجارب في إطار حماية المستهلك وقمع الغش.

أما فيما يخص مخابر الرقابة الذاتية التابعة للمؤسسات الصناعية، فإن مهامها تنحصر في القيام بإجراء التحاليل والإختبارات والتجارب على المنتوجات المصنعة، في إطار إلزامية الرقابة الذاتية المنصوص عليها في أحكام المادة 12 من القانون رقم 09-03، ولا يمكنها التكفل بمراقبة مطابقة منتوجات أخرى والتي تبقى من اختصاص المصالح المؤهلة قانونيا.

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