هؤلاء فقط معنيّون برتبة “مربي متخّصص” بالمدارس

إقصاء حاملي شهادة "تقني سامي" من مشاركة الالتحاق بها

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بدقة، الشروط المطلوبة لتوظيف حاملي شهادة تقني سامي، مبرزة في هذا الشأن أنه يمكن للمعنيين الالتحاق بـ6 رتب إدارية، باستثناء رتبة “مشرف التربية” سابقا، و”مربي متخصص في الدعم التربوي” حاليا، على اعتبار أنه تقرر حصر الالتحاق بهذا المنصب المالي المستحدث ضمن القانون الأساسي الجديد رقم 25-54، الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا، بالإضافة إلى الخضوع لسنتين من التكوين بمؤسسات جامعية.

وفي ردها على الانشغال المتضمن طلب معادلة إدارية لشهادة تقني سامي اختصاص تسيير الموارد البشرية، والمسلمة من أحد المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، أبرزت المديرية العامة للوظيفة العمومية، من خلال إرسال صادر عنها بتاريخ 20 جويلية الجاري، حامل لرقم 264، أنه قد تم التعديل في المؤهلات العلمية التي تسمح بالمشاركة في المسابقات الوطنية، للالتحاق بالرتبة الجديدة المستحدثة في المرسوم التنفيذي الجديد رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الجديد بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهي “مربي متخصص في الدعم التربوي” ومشرف التربية سابقا.

وبالتالي، فقد تقرر إسقاط حاملي شهادة تقني سامي في جميع التخصصات، من الترشح لمسابقة “مشرف التربية”، لتصبح هذه الرتبة حكرا على الحاصلين على شهادات جامعية أي شهادة بكالوريا زائد سنتين من التكوين بمؤسسات جامعية.

وإلى ذلك، أنهت نفس المديرية إلى علم حاملي شهادة تقني سامي بأنه في مقابل ذلك يمكنهم الالتحاق بإحدى الرتب الست، ويتعلق الأمر أولا برتبة “ملحق رئيسي للإدارة”، تجسيدا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم 1429 الموافق 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وكذا المقرر رقم 27 المؤرخ في 30 ديسمبر 2019، المحدد لقائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي نفس المؤهل العلمي الالتحاق برتبة “أستاذ التكوين المهني”، تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09 93 المؤرخ في 26 صفر 1429 الموافق لـ22 فيفري 2009، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ماي 2019، الذي يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين.

وإلى ذلك، ترخص المديرية العامة للوظيفة العمومية لنفس الفئة المشاركة في المسابقات الوطنية للالتحاق برتبة “أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف”، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09 93 المؤرخ في 26 صفر 1429 الموافق لـ 22 فيفري 2009، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ماي 2019، الذي يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين.

كما تسمح أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09 – 238 المؤرخ في 29 رجب 1430 الموافق لـ 22 جويلية 2009، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، لحاملي نفس الشهادة، بالمشاركة في مسابقات وطنية للتوظيف للالتحاق برتبة “مراقب رئيسي للوظيفة العمومية.”

مقابل ذلك، فقد رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية لنفس الفئة الالتحاق برتبة “ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية”، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11 334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق لـ 20 سبتمبر 2011، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 سبتمبر 2014، الذي يحدد قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب إدارة الجماعات الإقليمية.

فضلا عن ذلك، يمكن للمترشحين حاملي المؤهل العلمي ذاته الالتحاق برتبة “مساعد رئيسي لتسيير البحث”، بناء على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11 443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق لـ 26 ديسمبر 2011، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02 جوان 2013، الذي يحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب أسلاك مستخدمي دعم البحث.

وأوضحت المديرية بأنه يمكن لحاملي ذات الشهادة الالتحاق بكافة الرتب التي تشترط فيها شهادة تقني سامي في نفس التخصص، وبالتالي ومهما كان الأمر، فإنه يتعين على المعنيين الاتصال بالمؤسسة أو الإدارة المنظمة للمسابقة، والتي يرغبون بالمشاركة فيها لدراسة مدى تطابق تخصصهم مع التخصص المطلوب لهذا الغرض وعرض على مصالحها المختصة، أي إشكال قد يعترضهم في هذا المجال تؤكد المديرية.

ويذكر أن محمد صغير سعداوي، وزير التربية الوطنية، قد أعلن نهاية شهر جوان الفائت، عن التحضير لفتح أول مسابقة وطنية لتوظيف “مربي متخصص في الدعم التربوي”، في المرحلة الابتدائية، وذلك بهدف سد الشواغر في المدارس الابتدائية من جهة، من جهة ثانية لأجل الاستجابة وبشكل عملي وسريع للاحتياجات الميدانية المتزايدة، وسعيا نحو تحسين الأداء التربوي وتخفيف العبء عن المعلمين، من خلال توفير موارد بشرية متخصصة في الدعم التربوي والنفسي داخل الفضاء المدرسي.