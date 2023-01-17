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رياضة

هالاند: محرز سبب قدومي إلى “السيتي”

علي بهلولي
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هالاند: محرز سبب قدومي إلى “السيتي”
ح.م
محرز وهالاند

لعب الدولي الجزائري رياض محرز دورا بارزا، في قدوم المهاجم النرويجي آرلينغ هالاند إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وانضمّ هلاند (22 سنة) إلى فريق “الأزرق السّماوي” في الصيف الماضي لِمدّة خمس مواسم، قادما من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال هالاند إن محادثات بسيطة بينه وبين محرز، جعلته يتّخذ قرار الالتحاق بِنادي مانشستر سيتي. وأشار إلى لقائهما بِاليونان في العطلة الصيفية لِعام 2021.

وأوضح الدولي النرويجي أن محرز زيّن له حسنات ارتداء قميص بطل إنجلترا، والجوّ الرّائع السّائد هناك. في أحدث مقابلة إعلامية أدلى بِها للقناة الإلكترونية لِنادي مانشستر سيتي.

وفي الطرف المُقابل، قال قائد “محاربي الصّحراء” إنه يُشاطر زميله هالاند بِخصوص ما هو موجود بِالنادي من الداخل والخارج. لكنّه استطرد، وقال إن فريق مانشستر سيتي حلم كلّ لاعب مُحترف، ولستَ مُجْبَرًا أن تُقنع أحدهم لِكي يُمثّل ألوان بطل إنجلترا.

وسجّل آرلينغ هلاند 27 هدفا ووزّع 3 تمريرات حاسمة بِزيّ مانشستر سيتي، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم. ما يدلّ على قوّة هذا اللاعب ونجاح الصفقة.

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