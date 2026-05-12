هام بخصوص صرف منحة المردودية لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية

أعلنت المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية عن الترخيص، بصفة استثنائية، بصرف منحة المردودية وكل المنح ذات الطبيعة المماثلة الخاصة بالثلاثي الثاني لسنة 2026 قبل عيد الأضحى، لفائدة المستخدمين التابعين للإدارات والمؤسسات العمومية.

وجاء في المراسلة الموجهة إلى المراقبين الميزانياتيين لدى الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية، وكذا إلى أمناء الخزائن المركزية والولائية والبلدية، إضافة إلى الأعوان المحاسبين لدى المؤسسات العمومية، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتعليمات وزير المالية.

وأكدت المديرية العامة للميزانية أن عملية الصرف تشمل منحة المردودية وكافة المنح المماثلة المتعلقة بالثلاثي الثاني من سنة 2026، وذلك قبل حلول عيد الأضحى، في إطار تدابير تنظيمية تخص تسيير النفقات العمومية.