-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

هام بخصوص صرف منحة المردودية لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية

محمد فاسي
  • 1827
  • 0
هام بخصوص صرف منحة المردودية لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية
ح.م
منحة المردودية

أعلنت المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية عن الترخيص، بصفة استثنائية، بصرف منحة المردودية وكل المنح ذات الطبيعة المماثلة الخاصة بالثلاثي الثاني لسنة 2026 قبل عيد الأضحى، لفائدة المستخدمين التابعين للإدارات والمؤسسات العمومية.

وجاء في المراسلة الموجهة إلى المراقبين الميزانياتيين لدى الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية، وكذا إلى أمناء الخزائن المركزية والولائية والبلدية، إضافة إلى الأعوان المحاسبين لدى المؤسسات العمومية، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتعليمات وزير المالية.

وأكدت المديرية العامة للميزانية أن عملية الصرف تشمل منحة المردودية وكافة المنح المماثلة المتعلقة بالثلاثي الثاني من سنة 2026، وذلك قبل حلول عيد الأضحى، في إطار تدابير تنظيمية تخص تسيير النفقات العمومية.

مقالات ذات صلة
الجزائر وألمانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والمحروقات

الجزائر وألمانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والمحروقات

نحو اتفاق تجاري جديد بين أكبر اقتصادين في العالم

نحو اتفاق تجاري جديد بين أكبر اقتصادين في العالم

الجزائر تقطف أولى ثمار الشراكات الأجنبية في قطاع الحبوب

الجزائر تقطف أولى ثمار الشراكات الأجنبية في قطاع الحبوب

ركاش: الجزائر توسع شراكاتها الإفريقية عبر اتفاقيات تعاون ومشاريع استثمارية

ركاش: الجزائر توسع شراكاتها الإفريقية عبر اتفاقيات تعاون ومشاريع استثمارية

هذه نتائج 550 لقاء للأعمال في ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة!

هذه نتائج 550 لقاء للأعمال في ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة!

وفد تقني جزائري يحلّ بتشاد لإطلاق مشروع محطة لإنتاج الكهرباء

وفد تقني جزائري يحلّ بتشاد لإطلاق مشروع محطة لإنتاج الكهرباء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد