“هجمات عشوائية تستهدف التراث الثقافي لإيران”

السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف:

أدان السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني يوم الإثنين، ما وصفه بـ”الهجمات العشوائية وغير القانونية على التراث الثقافي الإيراني العريق”، منذ بدء العدوان على بلاده.

وقال بحريني في جلسة لمجلس حقوق الإنسان، إن “الغارات الجوية استهدفت خلال الأيام العشرة الأولى من الحرب، نحو 14 ألف وحدة مدنية. من بينها أكثر من 20 مستشفى ومرافق طوارئ أخرى”.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.