هجمات محتملة خلال أيام.. ترامب يدرس خططاً جديدة لضرب إيران

أعد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد عودته من الصين خططاً لاحتمال استئنافه ضربات عسكرية “إذا قرر كسر الجمود عبر مزيد من الهجمات.”

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مساعدي ترامب، أن الأخير لم يتخذ بعد قراراً بشأن خطواته المقبلة في حرب إيران، فيما تعمل أطراف دولية على محاولة التوصل إلى تسوية تدفع طهران إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بما يتيح لترامب نصرا يقنع به الناخبين المتشككين بأن التدخل العسكري “المكلّف والدموي” في إيران كان ناجحاً.

وجدد ترامب، خلال حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، بعد مغادرته بكين، رفض المقترح الإيراني الأخير في المفاوضات، قائلاً “لقد اطلعت عليه، ولم يعجبني من الجملة الأولى، ولهذا رميته”.

وأوضح الرئيس الأميركي، أنه ناقش الملف الإيراني مع نظيره الصيني شي جين بينج، الذي تُعد بلاده شريكاً استراتيجياً لطهران، وتعتمد على النفط والغاز المار عبر مضيق هرمز. لكنه أشار إلى أنه لم يطلب من شي الضغط على إيران.

وأفادت الصحيفة بأن وزارة الحرب الأميركية “البنتاغون”، تخطط لاحتمالية استئناف عملية “الغضب الملحمي”، التي تم تعليقها عندما أعلن ترامب وقف إطلاق النار في أفريل الماضي، حتى وإن كان ذلك “تحت اسم جديد”.

وقال مسؤولان من الشرق الأوسط، تحدثا للصحيفة، شريطة عدم كشف هويتيهما، إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يجريان استعدادات مكثفة، هي الأكبر منذ بدء وقف إطلاق النار، لاحتمال استئناف الهجمات على إيران في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأوضح مسؤولون أميركيون، أنه في حال قرر ترامب استئناف الضربات العسكرية، فإن الخيارات المتاحة تشمل شن غارات جوية أشد ضد أهداف عسكرية وبُنى تحتية داخل إيران.

كما أن خياراً آخر يتضمن إرسال قوات من العمليات الخاصة على الأرض للبحث عن المواد النووية المدفونة في أعماق الأرض.

وأشاروا إلى أن عدة مئات من قوات العمليات الخاصة وصلت إلى الشرق الأوسط في مارس الماضي ضمن انتشار عسكري يهدف إلى منح ترامب هذا الخيار.