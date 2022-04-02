هجوم حاد على الممثلة التركية بيرين سات بعد سخريتها من الحجاب

أثارت الممثلة التركية بيرين سات، موجة غضب، بعد سخريتها من ”الحجاب“، ووصفه ”بالصمغ الذي يغطي عقل المرأة المتفتحة، كما يغطي شعرها“.

جاءت سخرية بيرين سات، من الحجاب أثناء كلمتها في مؤتمر قمة المناخ البيئي الذي عقد في أنقرة، والتي شاركت فيه وزوجها المغني كنان دوغلو.

وتطرقت في حديثها عن أوضاع المرأة إلى الحجاب الذي انتشر بشدة خلال الفترة الأخيرة بتركيا، واصفة إياه بـ ”الصمغ“ الذي يغطي عقل المرأة المضيء، مشيرة إلى أن ”الحجاب سيجعلها متأخرة“.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الممثلة التركية، معربين عن غضبهم الشديد من سخريتها من المعتقدات الدينية.

وأوضح النشطاء أن ”ما تقوم به ضد ما تدعوا له الحرية، فإن كان من حقها ألا ترتدي الحجاب، فأيضا من حق المسلمات ارتداء الزي المناسب لمعتقداتهن الدينية“.

وتصدر اسم ”بيرين سات“ محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وطالب المتابعون مقاطعة أعمالها؛ بسبب هجومها المستمر على الإسلام ومعتقداته.

وكتب أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ”تويتر“ قائلا: ”بيرين سات كالعادة تهاجم كل ما هو ديني، وهذه المرة تهاجم الحجاب وتصفه بأنه عائق يمنع تفكير المرأة“.

وتابع: ”يهاجمون الإسلام ويدّعون دعم حرية التعبير، ولكن لا يعترفون بحرية المسلمين في معتقداتهم ودينهم“.

وغرد آخر قائلا: ”اسم الممثلة بيرين سات ترند في تركيا بعد خطابها عن حقوق المرأة، ومن ضمن كلامها أن الحجاب كالصمغ يغطي عقل المرأة المضيء“.

واشتهرت بيرين سات، في العالم العربي باسم ”سمر“ عن دورها في مسلسل ”العشق الممنوع“، الذي بث لأول مرة العام 2008، وحقق مشاهدة كبيرة جدا.

كما اشتهرت الممثلة التركية بمسلسل ”ما هو ذنب فاطمة غول؟“ الذي بث في العام 2010.