هدفان لعصاد.. سليماني وجابو في نهائيات المونديال

ماجر وبلومي أول من سجل في كأس العالم

يتصدر الغاني أسامواه جيان الترتيب الإفريقي برصيد ستة أهداف سجلها في نسخ 2006 و2010 و2014، يليه الكاميروني روجيه ميلا بخمسة أهداف، ثم النيجيري أحمد موسى بأربعة أهداف، والسنغالي الراحل باب بوبا ديوب بثلاثة أهداف.

وتتقاسم ثلاثة أسماء بارزة صدارة هدافي “محاربي الصحراء” في العرس العالمي برصيد هدفين لكل منهم. حيث افتتح صالح عصاد هذا الرصيد التاريخي بتسجيله ثنائية شهيرة في شباك منتخب تشيلي خلال مونديال 1982 بإسبانيا. ولحق به في مونديال 2014 بالبرازيل كل من عبد المؤمن جابو وإسلام سليماني، بعد تألقهما اللافت ومساهمتهما في قيادة “الخضر” إلى الدور ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ الكرة الجزائرية.

وبالعودة إلى السجل التاريخي، يظل الأسطورة رابح ماجر أول لاعب جزائري يهز الشباك في نهائيات كأس العالم، بفضل هدفه الشهير والافتتاحي في مرمى منتخب ألمانيا الغربية خلال المباراة التاريخية التي انتهت بفوز الجزائر (2-1) في مونديال 1982. وتضم قائمة الهدافين الجزائريين الآخرين الذين نجحوا في ترك بصمتهم بهدف واحد لكل منهم في المحفل العالمي كلاً من: لخضر بلومي، تاج بن سحاولة، جمال زيدان، ياسين براهيمي، سفيان فغولي، والمدافع رفيق حليش.

أما عالمياً، فيحتفظ الألماني ميروسلاف كلوزه بالرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ المونديال برصيد 16 هدفاً، يليه البرازيلي رونالدو بـ15 هدفاً، ثم الألماني غيرد مولر بـ14 هدفاً. وفي المركز الرابع، يتقاسم الفرنسي جوست فونتين والأرجنتيني ليونيل ميسي الترتيب بـ13 هدفاً لكل منهما. وتمثل بطولة كأس العالم 2026 فرصة مواتية للنجم الأرجنتيني ميسي لتعزيز رصيده التهديفي وزيادة غلته التاريخية، في حال مشاركته السادسة مع منتخب بلاده في المونديال المرتقب.