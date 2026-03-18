هذا أهمّ ما قاله بيتكوفيتش

عقد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش سهرة الأربعاء مؤتمرا صحفيا، بِقاعة المحاضرات “محمد صلاح” بملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

جاء ذلك عشية مواجهتَي “الخضر” ودّيا لِكل من غواتيمالا والأوروغواي، بِإيطاليا في الـ 27 والـ 31 من مارس الحالي.

ونُبرز لكم أهم ما تطرّق إليه بيتكوفيتش:

– نريد تجريب مدارس جديدة بِاللعب أمام غواتيمالا والأوروغواي، بعد التعامل مع أساليب أخرى للسويد والسعودية في العام الماضي.

– حتى غواتيمالا منافس محترم، بِدليل أن الأرجنتين ستواجه هذا الفريق ودّيا.

– تعمّدنا مواجهة منتخبَين مختلفَين في محطة مارس 2026، لأن هذا يهمنا كثيرا في المونديال.

– ودّيتا مارس محطة مناسبة لِتجريب عديد اللاعبين، خاصة وأنها بوابة المونديال.

– هذه المرة التربص سيكون بالخارج، وبِإيطاليا تحديدا. في محطة “الفيفا” ما بين الـ 23 والـ 31 من مارس الحالي.

– لم نجلب عديد لاعبي “كان” 2025، بسبب الإصابات أو الخروج من دائرة الحسابات الفنية لِمدربي الأندية.

– نملك لائحة تضم 11 حارس مرمى، ونحن بِصدد تجريب البدائل المتاحة.

– خط الوسط يُعاني “التّخمة”، لكن هذا أمر إيجابي من زاوية أُخرى، ذلك أن الوفرة أفضل.

– غياب المهاجم بغداد بونجاح ليس نهائيا، كل ما في الأمر أننا نودّ منح الفرصة للآخرين، ومعاينة قدراتهم.

– لم نُحاول إقناع أو إجبار الآخرين (المغتربين ومزدوجي الجنسية) بالقدوم. الباب مفتوح لِكل كفاءة ترغب في ارتداء زي “الخضر”. نريد لاعبا يأتي مقتنعا مثلما يفعل لما يتعاقد مع نادٍ جديد.

– كأس أمم إفريقيا 2025 أظهرت لنا روح المجموعة والرغبة في رفع التحديات، وهو ما يجعلنا نتفاءل قبيل المونديال.

– فوج مونديال 2026 صعب، ويتوجّب علينا مقارعة بطل العالم (الأرجنتين)، واللعب بِذهنية الفوز لا غير.

– فريق الأردن تحسّن كثيرا وقليل التعثّرات، أما النمسا فقد اغترفت من أكاديمية ريد بول وصارت منتخبا قويا.

