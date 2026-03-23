هذا اللاعب الجزائري ابتعد بِنسبة كبيرة عن المونديال

لاعبُ دوليٌّ جزائريٌّ يتّجه بِنسبة كبيرة إن لم تكن كاملة، نحو عدم المشاركة مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

وبعد أن عُدّ أحد مواهب ثمّ ركائز الخط الخلفي وتحديدا منصب مدافع أيمن لـ “الخضر”، ابتعد محمد فارسي عن الميادين، ولم يلعب أي مباراة رسمية منذ 8 أشهر خلت.

ويُشير تاريخ الـ 6 من جويلية 2025 إلى موعد آخر مباراة للمدافع محمد فارسي، حينما شارك أساسيا مع فريقه كولومبس كرو ضد المضيّف نادي سياتل في البطولة الأمريكية.

وتعرّض فارسي حينها لإصابة، ابتعد عقبها عن الميادين للعلاج، ثم اضطرّ بعد شهرَين من ذلك لِإجراء عملية جراحية على مستوى الظهر.

ولا يزال محمد فارسي بعيدا عن التدريبات، بل حتى الحصص المرانية الفردية منها، التي عادة ما تسبق التدريبات الجماعية، يليها استلام الضوء الأخضر من طبيب النادي لِخوض المنافسات الرسمية.

وقبل الإصابة، وبالضبط في العاشر من جوان 2025، شارك فارسي أساسيا في صفوف “الخضر”، في المباراة الودّية أمام المضيّف السويدي.

على مستوى النادي، يرتدي محمد فارسي – البالغ من العمر 26 سنة – زي فريق كولومبس كرو الأمريكي حتى الـ 31 من ديسمبر 2027.