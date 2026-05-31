هذا اللاعب الجزائري لن يخوض المونديال رغم استدعائه

قالت “الفيفا” مساء الأحد، إن لاعبا دوليا جزائريا جلبه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش إلى مونديال 2026، لن يخوض هذه المنافسة العالمية.

وضبط بيتكوفيتش قائمة تضمّ 27 لاعبا، فيما ينطلق المونديال بِتاريخ الـ 11 من جوان الحالي، ويستمرّ حتى الـ 19 من جويلية المقبل.

وأوضحت “الفيفا” أن حارس المرمى عبد اللطيف رمضان أُدرج ضمن اللائحة الاحتياطية لـ “الخضر”، وبالتالي سيكتفي بِمتابعة المونديال دون المشاركة الميدانية.

وهكذا سيعتمد بيتكوفيتش على ثلاثي حراسة المرمى: لوكا زيدان وملفين ماستيل وأسامة بن بوط.

ووفقا للوائح المنافسة، تبقى أمام الحارس عبد اللطيف رمضان فرصة وحيدة للمشاركة الميدانية في كأس العالم، وهي تعرّض أحد زملائه حماة العرين للمرض أو الإصابة الخطيرة، وبعد فحص دقيق تقوم به اللجنة الطبية لـ “الفيفا”. ولا يهم هنا التاريخ في دور المجموعات أو مرحلة الإقصاء المباشر.

ولم يسبق لِعبد اللطيف رمضان (25 سنة) المشاركة مع أكابر “الخضر”، لكنه مثّل ألوان فئتَي الأواسط والأولمبي.

وفي الموسم الحالي، خاض ابن بلدية الحجوط (ولاية تيبازة) 17 مباراة مع نادي مولودية الجزائر، في كل المنافسات الرسمية.

ولا يزال عبد اللطيف رمضان يرتدي زي “العميد”، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2022 وتنقضي في نفس الفصل من عام 2028.