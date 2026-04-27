هذا ترتيب الجزائر ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية

في الربع الأول من 2026

أظهرت بيانات حديثة اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة ارتفاع إجمالي واردات أكبر 10 دول عربية من الألواح الشمسية الصينية إلى 5.59 غيغاواط خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 4.67 غيغاواط في الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 920 ميغاواط، مدفوعة بتوسع واضح في مشاريع الطاقة المتجددة عبر المنطقة.

وحسب البيانات، سجلت الجزائر واردات بلغت 0.31 غيغاواط، لتحتل المرتبة السابعة عربيًا ضمن قائمة أكثر الدول استيرادًا للألواح الشمسية الصينية، مقارنة بـ0.46 غيغاواط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تراجعًا في حجم الاستيراد رغم استمرار إدماج الطاقة الشمسية في الخطط الوطنية للتحول الطاقوي.

وتصدرت الإمارات القائمة بإجمالي واردات بلغ 1.74 غيغاواط، تلتها السعودية بـ 1.01 غيغاواط، ثم العراق بـ 0.60 غيغاواط، واليمن بـ 0.44 غيغاواط، ومصر بـ 0.40 غيغاواط، في حين جاءت المغرب بـ 0.35 غيغاواط.

وبعد الجزائر، سجلت تونس واردات قدرها 0.26 غيغاواط، فيما تقاسمت كل من سلطنة عُمان والأردن المرتبة الأخيرة ضمن القائمة بـ 0.24 غيغاواط لكل منهما.

وأشارت البيانات إلى أن النمو العام في واردات المنطقة يعكس تسارع وتيرة الاستثمار في الطاقة الشمسية، في إطار خطط الدول العربية لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع بروز واضح لدور الإمارات والعراق واليمن في دفع هذا النمو خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026.