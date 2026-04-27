إدارة الموقع
اقتصاد
في الربع الأول من 2026

هذا ترتيب الجزائر ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية

محمد فاسي
هذا ترتيب الجزائر ضمن قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية
الشروق أونلاين
الألواح الشمسية في الجزائر (تعبيرية)

أظهرت بيانات حديثة اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة ارتفاع إجمالي واردات أكبر 10 دول عربية من الألواح الشمسية الصينية إلى 5.59 غيغاواط خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 4.67 غيغاواط في الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 920 ميغاواط، مدفوعة بتوسع واضح في مشاريع الطاقة المتجددة عبر المنطقة.

وحسب البيانات، سجلت الجزائر واردات بلغت 0.31 غيغاواط، لتحتل المرتبة السابعة عربيًا ضمن قائمة أكثر الدول استيرادًا للألواح الشمسية الصينية، مقارنة بـ0.46 غيغاواط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تراجعًا في حجم الاستيراد رغم استمرار إدماج الطاقة الشمسية في الخطط الوطنية للتحول الطاقوي.

وتصدرت الإمارات القائمة بإجمالي واردات بلغ 1.74 غيغاواط، تلتها السعودية بـ 1.01 غيغاواط، ثم العراق بـ 0.60 غيغاواط، واليمن بـ 0.44 غيغاواط، ومصر بـ 0.40 غيغاواط، في حين جاءت المغرب بـ 0.35 غيغاواط.

وبعد الجزائر، سجلت تونس واردات قدرها 0.26 غيغاواط، فيما تقاسمت كل من سلطنة عُمان والأردن المرتبة الأخيرة ضمن القائمة بـ 0.24 غيغاواط لكل منهما.

وأشارت البيانات إلى أن النمو العام في واردات المنطقة يعكس تسارع وتيرة الاستثمار في الطاقة الشمسية، في إطار خطط الدول العربية لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع بروز واضح لدور الإمارات والعراق واليمن في دفع هذا النمو خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026.

مقالات ذات صلة
تقرير إفريقي: القارة تمتلك 4.4 تريليون دولار لتمويل بنيتها التحتية

تقرير إفريقي: القارة تمتلك 4.4 تريليون دولار لتمويل بنيتها التحتية

قويدري يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر

قويدري يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر

هذه الأخطاء ممنوعة في استيراد سيارات أقل من 5 سنوات!

هذه الأخطاء ممنوعة في استيراد سيارات أقل من 5 سنوات!

نظام معلوماتي موحد لمتابعة تموين السوق وتعزيز ضبط الأسعار

نظام معلوماتي موحد لمتابعة تموين السوق وتعزيز ضبط الأسعار

مشروع لتزويد مركب الفوسفات بـ 3 ملايين متر مكعب من المياه الصناعية سنوياً

مشروع لتزويد مركب الفوسفات بـ 3 ملايين متر مكعب من المياه الصناعية سنوياً

تجنيد 332 حصادة و765 شاحنة لدعم حملة الحصاد والدرس

تجنيد 332 حصادة و765 شاحنة لدعم حملة الحصاد والدرس

