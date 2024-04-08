هذا توقيت إقامة صلاة عيد الفطر في جامع الجزائر

أعلنت عمادة جامع الجزائر يوم الإثنين في بيان، أن إقامة صلاة عيد الفطر بالجامع، ستكون في تمام السابعة 7:00 صباحا.

وتعقد لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء الإثنين، ندوة خاصة لتحرّي رؤية هلال شهر شوال، حسب ما أكده بيان للوزارة.

وستجرى الندوة على مستوى دار الإمام في المحمدية بالعاصمة، لتحديد موعد حلول أول أيام عيد الفطر بين الثلاثاء أو الأربعاء، 9 أو 10 أفريل.

من جهتها، وضعت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر (إيتوزا)، برنامجا خاصا لنقل المصلّين إلى جامع الجزائر، لأداء صلاة عيد الفطر.

حيث تنطلق حافلات “إيتوزا” لنقل المصلّين نحو جامع الجزائر، بداية من الخامسة والنصف 5:30 صباحا، من عدّة محطات على مستوى العاصمة.