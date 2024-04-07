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الجزائر

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف: ندوة تحرّي هلال شوال بعد مغرب الإثنين

الشروق أونلاين
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وزارة الشؤون الدينية والأوقاف: ندوة تحرّي هلال شوال بعد مغرب الإثنين
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تعبيرية

تعقد لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء الإثنين، ندوة خاصة لتحرّي رؤية هلال شهر شوال، حسب ما أكده بيان للوزارة.

وستجرى الندوة على مستوى دار الإمام في المحمدية بالعاصمة، مباشرة بعد صلاة المغرب، كما تبث مباشرة عبر شاشات القنوات الوطنية.

ورجّحت جمعية الشعرى الجزائرية لعلم الفلك، أن يقترن هلال شهر شوال يوم الإثنين 8 أفريل الموافق لـ 29 رمضان، عند الساعة 19:21 مساء بتوقيت الجزائر.

وهذا يعني، حسب ما جاء في بيان للجمعية، أن الاقتران سيكون بعد غروب الشمس. ما يترتب عنه عدم إمكانية رؤية هلال عيد الفطر.

قبل أن تؤكد الجمعية، أن الجهة الوحيدة التي لها شرعية إعلان بداية الأشهر الهجرية في الجزائر، هي اللجنة الوطنية للأهلة.

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