هذا جديد أشغال الخطين المنجميين الشرقي والغربي

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اجتماعي عمل خُصصا لمتابعة مدى تقدم أشغال مشروعي الخطين المنجميين الشرقي والغربي، باعتبارهما من المشاريع الاستراتيجية التي تحظى باهتمام بالغ من رئيس الجمهورية.

وتم خلال الاجتماعَين اللذَين جَريا يوم أمس السبت، ضبط الترتيبات الأخيرة الخاصة بالزيارات الميدانية المرتقبة للوزير في الأيام المقبلة، قصد الوقوف على الإجراءات العملية لتسريع وتيرة الإنجاز وتذليل الصعوبات التي تواجه شركات الإنجاز.

وحضر الاجتماعين إطارات مركزية من الوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF) بصفته صاحب المشروع المفوض، إلى جانب الرؤساء المديرين العامين لمجمعات GITRA، GITRAMA، GEICA، GCF، COSIDER، GCB، إضافة إلى مسؤولي الشركات الصينية المتعاقدة CRCC وCRBC.

وخُصص الاجتماع الأول لمتابعة أشغال الخط المنجمي الغربي الرابط بين بشار – تندوف – غار جبيلات على مسافة 950 كلم. وقدّم المدير العام لوكالة أنسريف عرضا تقنيا حول وضعية المشروع والعراقيل المطروحة، حيث اقترح الوزير حلولا عملية لتسريع الإنجاز وتعزيز التنسيق مع القطاعات والسلطات الولائية.

ويتضمن المشروع ثلاثة مقاطع رئيسية: الأول بطول 575 كلم تنجزه شركات جزائرية – صينية، سُلم منه شطر بطول 135 كلم في جويلية الماضي، بينما يتكفل مجمعان وطنيان بإنجاز المقطعين الثاني (175 كلم بين تندوف وأم العسل) والثالث (109 كلم بين عبادلة وحماقير).

أما الاجتماع الثاني فركز على متابعة مشروع الخط المنجمي الشرقي الرابط بين عنابة وبلاد الحدبة بطول 422 كلم، ضمن المشروع المدمج لاستغلال وتحويل الفوسفات. ويضم عدة مقاطع، منها المقطع الشمالي (54 كلم بين عنابة وبوشقوف) المنجز من طرف شركات وطنية، والمقطع الأوسط (121 كلم بين بوشقوف ودريعة – سوق أهراس) الذي تتولاه شركات جزائرية-صينية، إضافة إلى مقطع (30 كلم بين دريعة ووادي الكبريت) ومقاطع أخرى تنجزها مؤسسات وطنية.

وخلال الاجتماعين، تعهدت الشركات الوطنية والأجنبية المكلفة بالإنجاز بتجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية، وضمان توفير المواد الضرورية بالكميات الكافية، مع برمجة العمل وفق نظام التناوب 8 ساعات × 3 لضمان استمرارية الأشغال بوتيرة قصوى. كما أكدت مؤسسات الإنجاز التزامها بتسليم مشروع الخط المنجمي الغربي كاملا مع نهاية السنة الجارية، أي قبل الآجال التعاقدية.

وفي ختام الاجتماعين، شدد الوزير على ضرورة التضامن والتنسيق بين تجمعات الشركات لاستكمال مختلف المقاطع وفق الرزنامة المحددة، وأمر بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة دقيقة لمراحل إنجاز الخطين المنجميين الشرقي والغربي.