هذا راتب مهندس الإعلام الآلي “المبتدئ” في المحافظة السامية للرقمنة

أعلنت المحافظة السامية للرقمنة يوم الإثنين في بيان، عن فتح باب الترشح لشغل منصب مهندس في الإعلام الآلي لدى مصالحها، في تخصص مطوّر (Développeur).

ويشترط للالتحاق بهذه الوظيفة حيازة شهادة مهندس دولة في الاعلام الآلي على الأقل. كما يطلب من المترشحين الذين لا يملكون خبرة مهنية، إرفاق سيرهم الذاتية بكشف نقاط السنة الجامعية الأخيرة.

وسيبتدئ راتب المترشّح المقبول لشغل هذه الوظيفة في المحافظة السامية للرقمنة، من 74 ألف دينار، حسب ما أوضحه ذات البيان.

وترسل السير الذاتية عن طريق البريد الإلكتروني: contact.hcn@el-mouradia.dz، في أجل أقصاه 06 جويلية 2024، عند الساعة الثانية عشر 12:00 زوالا.

وأصبحت المحافظة السامية للرقمنة، هيئة تتبع لرئاسة الجمهورية منذ سبتمبر 2023، بعد إلغاء وزارة الرقمنة والإحصائيات. وتتولى رئاستها الوزيرة السابقة للرقمنة والإحصائيات مريم بن مولود.

وتكلّف هذه الهيئة بتصميم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، بالتشاور مع القطاعات المعنية ومع الفاعلين في القطاع الاقتصادي والمجتمع المدني.