هذا ما بحثه شايب مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر

بحث كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، الأحد، مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر، لاليني فيراسامي، سبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في ما يتعلق بالسياسات الموجهة للجالية الوطنية بالخارج.

وجرت المباحثات خلال استقبال سفيان شايب، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، لاليني فيراسامي، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر. حسب ما أورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وسمح هذا اللقاء بـ “استعراض واقع علاقات التعاون القائم بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة، لاسيما في مجال تبادل الخبرات ذات الصلة بالسياسات التي تعنى بالجالية الوطنية بالخارج والتي كانت محور ورشة عمل رفيعة المستوى تم تنظيمها شهر جويلية المنصرم”.

وشكل هذا اللقاء “فرصة لبحث آفاق تعزيز برامج التعاون الثنائي المرتبطة بدعم والترويج للجهود الوطنية في مجال إشراك أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج في مختلف الورشات التنموية للبلاد”، يضيف ذات المصدر.