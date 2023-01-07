هذا ما جاء في بيان وزارة العمل الخاص بالمنظمات النقابية

نشرت وزارة العمل، بيانا لفائدة المنظمات النقابية المسجلة الناشطة، تذكرها فيه بضرورة موافاة مصالحها المختصة بممثليها في أجل لا يتعدى 31 مارس 2023.

وذكرت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك المنظمات النقابية للعمال الأجراء ولأرباب العمل بالتزاماتها القانونية بالإبلاغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية إلى الهيئات المستخدمة و كذا إلى السلطة الإدارية المختصة.

وأفاد بيان الوزراة أن الخطوة تأتي ضمن المادة 10 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 يونيو 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل و المتمم.

ودعت الوزراة النقابات المسجلة إلى موافاة مصالحها المختصة في أجل لا يتعدى 31 مارس 2023 بجميع المعلومات المتضمنة العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية عبر المنصة الرقمية على الرابط التالي:« tamthiliya.mtess.gov.dz ».

كما دعت مسؤولي المنظمات النقابية للعمال الأجراء و لأرباب العمل، الناشطة، الذين لم يستلموا بعد بيانات الولوج إلى المنصة الرقمية (اسم المستخدم وكلمة السر).

ودعتهم بالتقرب شخصيا إلى المديرية الفرعية للحوار الإجتماعي بمديرية علاقات العمل لإستلام هذه البيانات، أو تفويض من يمثلهم كتابيا لإستلامها، مرفوقين بختم المنظمة النقابية المعنية وببطاقة تعريف وطنية وذلك قبل تاريخ 31جانفي 2023.