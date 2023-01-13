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هذا ما جاء في رسالة حفيد مانديلا للجزائر والرئيس تبون

الشروق أونلاين
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هذا ما جاء في رسالة حفيد مانديلا للجزائر والرئيس تبون
ح.م
الرئيس عبد المجيد تبون رفقة حفيد مانديلا

قال زويليفليل مانديلا حفيد الزعيم الافريقي نيلسون مانديلا في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن إطلاق اسم جده على الملعب الجديد رمز للعلاقة العميقة الجذور بين جنوب إفريقيا والجزائر”.

وقال حفيد مانديلا في رسالته التي نشرتها رئاسة الجمهورية: “نشكر الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية وحكومة وشعب الجزائر على افتتاح ملعب نيلسون مانديلا الجديد ونتمنى لهم التوفيق في بطولة شان 2022”.

وتابع حفيد مانديلا  في رسالته “إنه تذكير في الوقت المناسب بالاحترام الكبير الذي يحظى به الرئيس نيلسون مانديلا في الجزائر والقارة الأفريقية وحول العالم”.

وأكد أن مانديلا لطالما اعتبر الجزائر وطنه الثاني وموطن كل الثوار في القارة الأفريقية، مضيفا في رسالته: “يجب أن نحترم هذه البادرة من الجزائر بمواصلة النضال من أجل إفريقيا موحدة وعالم أفضل”.

وعاد حفيد مانديلا إلى تاريخ جده النضالي وعلاقته بالجزائر قائلا “لم يتلق الرئيس مانديلا تدريبًا عسكريًا في الجزائر فحسب، بل أعاد من خلال القيام بذلك تحديد مسار كفاحنا ضد نظام الفصل العنصري ، مما أدى إلى تغيير التكتيكات من السلبية إلى الكفاح المسلح، وفي النهاية عجل بك تحقيق اختراق ديمقراطي في عام 1994”.

وشكر حفيد مانديلا الجزائر قادة وشعبا على مساهمتهم في حرية الشعب الجنوب افريقي وتضامنهم المستمر في القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية، ولا سيما دعم النضال الفلسطيني وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وتمنى مانديلا التوفيق للجزائر في كأس إفريقيا للأمم ودعا حكومة جمهورية جنوب إفريقيا إلى الرد بالمثل بتكريم أيقونات النضال الجزائري والأفريقي ضد الاحتلال الاستعماري.

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